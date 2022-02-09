«Страшно смотреть, как задыхаются молодые»: реаниматолог из «красной зоны» - о ситуации с коронавирусом в Самаре

Врач-реаниматолог из "красной зоны" рассказала, что творится с коронавирусом в Самаре. Фото: личный архив

Елена Рождествина – врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы им. Середавина. С первых дней начала пандемии девушка отправилась в «красную зону», и вот уже почти два года работает с коронавирусными больными. За это время ей, как и сотням медиков, пришлось повидать многое. Елена Рождествина рассказала журналисту «КП-Самара», что изменилось в ее работе с начала пандемии, есть ли места в больницах и какова сегодня ситуация с коронавирусом в Самаре.

«Нужно разбираться сразу во многих областях»

Елена Рождествина признается – ей с самого детства была интересна медицина. И хотя никто из близких не подвизался на врачебном поприще, девушка сначала пошла учиться в класс с естественно-научным уклоном, а потом поступила в медицинский университет.

- Я сразу выбрала для себя направление анестезиологии и реаниматологии. Да, это очень непростая работа, но зато невероятно интересная, - рассказывает Елена. - Это не какое-то одно узкое направление, а целая коллаборация узких специальностей. Нужно понимать и в хирургических патологиях, и в кардиологии, и в патологии легких, и во многих других вопросах.

Елена Рождествина с детства хотела стать врачом. Фото: личный архив

Уже на четвертом курсе Елена устроилась работать в больницу, а после окончания обучения пополнила штат СОКБ им.Середавина. Здесь молодого врача и застала пандемия.

- Наша больница одной из первых стала коронавирусным госпиталем – сначала под ковид отдали одно отделение, потом еще несколько, а в самые сложные периоды инфекционным госпиталем становилась вся больница, - вспоминает Елена. – Сначала было очень страшно - новая, неизвестная инфекция, как лечить – непонятно, больные все тяжелые, да и сами заразиться опасались, конечно. Но потом привыкли. Самая тяжелая ситуация, наверное, была осенью 2020 года, когда не было вакцинации еще, был огромный наплыв пациентов, больницы были переполнены.

«Отвечаешь за жизнь мамы и малыша»

Как рассказывает Елена, весной и летом ситуация стабилизировалась, однако осенью 2021-го нагрянул дельта-штамм, и мест в больницах опять стало не хватать.

Анестезиологу-реаниматологу приходится разбираться в самых разных отраслях медицины. Фото: личный архив

- Тогда, осенью 2021-го, у нас появилось очень много молодых пациентов. Вирус начал часто поражать беременных женщин, почти всех, кто был в тяжелом состоянии, везли именно в Середавина, - вспоминает Елена. – Для меня это был новый пугающий опыт – ведь тут ты отвечаешь за жизнь уже сразу двоих, и мамы, и малыша. А дыхательная недостаточность беременной серьезно сказывается на ребенке. А опыта работы с такими пациентками ни у кого еще нет. И надо очень быстро принимать решения, чтобы вытащить обоих. Приходилось учиться буквально на ходу, использовать любую новую информацию, которая появлялась у коллег. Но сложнее всего было смотреть на молодых пациентов с такой высокой степенью поражения легких, что они уже не могли самостоятельно дышать. Тяжело было смотреть им в глаза – они прекрасно понимали, что с ними происходит, а ты не могла им ничего обещать.

За долгие месяцы пандемии медики привыкли к защитным костюмам. Фото: личный архив

«Молодые, непривитые, надеются на иммунитет»

Как рассказывает Елена, пандемия заставила молодых врачей постигать премудрости профессии с удвоенной скоростью.

- Постоянно приходилось «выходить из зоны комфорта», решать новые задачи, изучать что-то новое. Причем если бы в «мирной» жизни рядом в это время были бы старшие наставники, то во время пандемии медиков оказалось слишком мало, и ты оставался с пациентом один на один. Но я все равно очень чувствовала поддержку коллег и благодарна им за это. Ковид сплотил нас еще сильнее.

Удар «омикрона» пришелся в основном на амбулаторное звено, поликлиники. Однако врачи ковидных госпиталей столкнулись с новой проблемой.

- Омикрон невероятно заразный и очень быстро распространяется. В том числе в стационарах некоронавирусных отделений, - рассказывает Елена. – Поэтому сейчас к нам везут немало больных из других больниц, которые помимо основного заболевания подхватили еще и коронавирус. Приходится их лечить сразу от двух напастей. Чаще всего сейчас к нам попадают непривитые, относительно молодые пациенты. Они надеются на иммунитет и не соблюдают меры предосторожности. А зря. У меня в реанимации мест уже почти нет….

А вы как от коронавируса защищаетесь?

Обсудим в комментариях.

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