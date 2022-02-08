Жалобу по делу о смерти матери тройняшек в роддоме Самары подали в Верховный суд

Елена умерла вскоре после родов

В Верховный суд подали жалобу по делу о смерти матери тройняшек в роддоме Самары. Об этом «КП-Самара» сообщил отец детей Дмитрий Лалетин.

В сентябре 2016 года в больнице умерла 32-летняя Елена Николаева, которая до этого в мае родила тройню. Молодой женщине делали кесарево сечение, после чего она почувствовала себя плохо и ее перевели в реанимацию. В дальнейшем ей становилось хуже, спасти молодую маму врачам не удалось.

После ее смерти в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело, обвинение предъявили акушеру-гинекологу Наталье Родионовой. В конце 2018 года ее приговорили к двум годам лишения свободы, одновременно освободив от отбывания наказания за истечением срока давности привлечения к ответственности.

В дальнейшем Самарский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого Родионову оправдали, не обнаружив в ее действии состава преступления.

Родственники матери тройняшек и прокуратура не согласились с таким решением. Сейчас подана жалоба в Верховный суд. Как рассказал «КП-Самара» отец троих мальчиков, родственники хотят докопаться до правды и выяснить, что именно произошло и можно ли было спасти Елену. А также выяснить, была ли действительна вина врача, или же нет.

Родственники Елены отмечают, что бороться в данном случае стоит не с конкретным врачом, а в целом со сложившейся системой, когда к пациентам относятся невнимательно.

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