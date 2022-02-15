Погода в Самаре на неделю до 18 февраля: солнечных дней станет больше

В Самаре станет холоднее
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в последнее время стали часты снегопады и метели, с последствиями которых в городе продолжают бороться. Самарцы уборкой улиц недовольны, это привело к тому, что от работы требуют отстранить подрядную организацию «Кедр-1». Также был уволен директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников.
По прогнозам синоптиков, в начале недели в некоторых районах области тоже ожидается снег, но в основном будет преимущественно без осадков.
Как сообщают в Приволжском УГМС, осадки в Самарской области постепенно прекратятся, а температура воздуха понизится. Днем облаков станет меньше, поэтому солнечных часов будет больше.
В первом половине недели днем ожидается от -5 до нуля градусов. В дальнейшем станет немного холоднее, местами температура понизится до 8 градусов ниже нуля.
В ночное время ожидается от семи до десяти градусов ниже нуля, а в конце недели местами по области столбик термометра опустится до -16 градусов.
Синоптики предупреждает, что на дорогах сохраняется гололедица, и призывают водителей быть внимательнее на дорогах.