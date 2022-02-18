Где подросткам сделать прививку от коронавируса в Самаре в феврале 2022

Подросткам в Самаре начали делать прививки от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стабильно находят более 3 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки. Сообщается, что в последнее время стали чаще болеть дети и сотрудники сферы услуг.

В нынешних условиях особенно актуальной является вакцинация, которую теперь можно проходить и подросткам в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

В регионе имеется двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»). Это означает, что прививку, как и в случае со взрослыми, нужно делать два раза.

В Самарской области подростки могут сделать прививки в восьми медицинских учреждениях, из которых четыре – в Самаре, два – в Тольятти, и еще два – в Сызрани.

Публикуем список, где можно сделать прививку.

В Самаре:

- поликлиника №15, Стара Загора, 84а, с 8:00 до 20:00;

- поликлиника №1, Молодежная, 4, с 8:00 до 20:00;

- поликлиника №3, Молодогвардейская, 202, с 8:00 до 20:00;

- больница Середавина, Ташкентская, 155, с 10:00 до 15:00.

В Тольятти:

- поликлиника №3, ул. 40 лет Победы, 57Б, с 8:00 до 20:00;

- поликлиника №2, Лесная, 1, с 8:00 до 20:00.

В Сызрани:

- детская поликлиника №1, Советская, 63, с 8:00 до 20:00;

- детская поликлиника №2, Карла Маркса, 13, с 8:00 до 20:00.

В каждом пункте прививки делают по предварительной записи.

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