«Он ломится к нам в дверь и угрожает»: в Самаре бывший муж подопечной держит в страхе центр соцпомощи

Полиция проводит проверку по факту происшествия Фото: принтскрин видео.

Вечером, 16 февраля 2022 года, в Центре помощи женщинам, которые остались в сложной жизненной ситуации «Ты не одна» в Самаре произошло жуткое ЧП. Сотрудники и постояльцы Центра, в том числе и дети, испытали настоящий ужас, когда к ним в дверь начал ломиться неадекватный незнакомый мужчина. Женщины вызвали полицию, но незваный гость тут же ретировался.

Как выяснилось, мужчина оказался бывшим мужем одной из девушек, которая раньше обращалась в Центр «Ты не одна» за помощью. Журналист «КП-Самара» поговорил с руководителем Центра Екатериной Алексеевной и выяснил, зачем бывший сожитель одной из подопечных вломился в социальное учреждение.

- Это произошло около девяти часов вечера, когда наши подопечные вместе с детками уже начинали готовиться ко сну. Мужчина вломился в Центр и начал громко кричать. Он искал свою бывшую супругу, которая уехала от нас уже как две недели назад, - рассказывает «КП-Самара» Екатерина Алексеевна.

По словам руководителя, женщину с тремя детьми, которую так настойчиво искал разъяренный «бывший», ранее привезли в Центр помощи полицейские. Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов за помощью от бытового насилия. У женщины трое детей – 12, 8 и 2 годика. Старший ребенок от первого брака, а двое от этого мужчины. Через несколько лет брака она не выдержала агрессии супруга и ушла от него. Однако обиженный мужчина не собирается просто так отпускать мать своих детей и всяческими, порой чрезмерно агрессивными, способами пытается вернуть жену и детей домой.

- Мы сейчас на связи с ней, она очень боится своего бывшего супруга. Девушки, которые в тот вечер находились в Центре, рассказали, что явного запаха алкоголя от него не было, но глаза были настолько злыми и бешеными, что стало понятно, что мужчина находится под действием каких-то веществ, - рассказала руководитель «Ты не одна».

Женщины как могли отбивались от неадекватного мужчины Фото: принтскрин видео.

В тот вечер в Центре остались ночевать шесть женщин, из которых некоторые беременные, и двенадцать детей. Мужчина зашел в общий тамбур, а потом направился к двери Центра помощи. Его пытались остановить женщины, а дети в ужасе наблюдали, как неадекватный мужчина силой пытается попасть внутрь, толкая беременных и громко матерясь. Борьба на пороге продолжалась до тех пор, пока он не разбил входную дверь, а женщины начали звонить в службу спасения 112. Услышав, что к месту ЧП направлены сотрудники ГБР, нарушитель спокойствия сбежал.

- Когда приехали полицейские и опрашивали наших девочек, он снова начал звонить в Центр по телефону и угрожать. Полицейские посоветовали отключить назойливого агрессора. После полиция уехала, сообщив, что данная выходка мужчины будет рассматриваться только в административном порядке, - говорит Екатерина Алексеевна.

Женщины пребывают в состоянии шока. Звонки от неугомонного сожителя бывшей подопечной продолжаются, он, не стесняясь, сыпет угрозами в адрес сотрудников и подопечных. В настоящее время для безопасности женщин в Центре стали оставаться на ночь также сотрудники учреждения. Целый день они пробыли на сквозняке из-за разбитой входной двери, сейчас решается вопрос по установке новой.

- Ставить придется дверь за свой счет, естественно, он ничего возмещать не собирается. Дверной проем у нас нестандартный, завтра приедут замерщики, - вздыхает руководитель учреждения.

Сейчас пострадавшие ищут деньги на новую дверь Фото: принтскрин видео.

Представители Центра социальной помощи женщинам «Ты не одна» просят всех неравнодушных оказать финансовую помощь учреждению:

На Карту Сбербанка 4276540032206066 привязана к номеру: +79608290855 на имя директора АНО Центр Социальной помощи Женщинам "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны Г. На расчетный счет АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна» ИНН 6377003750 КПП 631701001 ОГРН 1186313069436 Р/СЧЕТ 40703810054400001992 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара доп. офис № 443010 БИК 043601607 к/счет 30101810200000000607 (с комментарием на уставные цели)

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