Салют, патриотические фильмы и мужские напитки в ресторане: как в Самаре отметят 23 февраля 2022

В Самаре День защитника Отечества отметят праздничным салютом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре День защитника Отечества отметят салютом на набережной, а также покажут патриотические фильмы в музее.

Отмечать можно начать уже вечером 22 февраля, отправившись в ресторан, где предложат солдатскую кашу с правильными мужскими напитками.

Можно отправиться на прогулку по городу, или остаться дома и посмотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают подборки тематических фильмов.

Салют на набережной

В День защитника Отечества в Самаре запланирован праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. Салют можно будет увидеть со Струковского парка или с первой очереди набережной. Обещают разноцветные фейерверки, в небе будут составлены различные фигуры. Для запуска фейерверков задействуют установки на базе автомобилей «КамАЗ». Недавно военные провели репетицию салюта на Рощинском полигоне.

Фильмы о войне в музее

Классические фильмы о Великой Отечественной войне покажут в музее Алабина. Киномарафан получил название «Гордость Отчизны», покажут три фильма - «Проверка на дорогах» (в 12:00), «Хроника пикирующего бомбардировщика» (в 14:00) и «На войне как на войне» (в 16:00). Посмотреть фильмы в музее можно будет совершенно бесплатно.

Поход в театр

Во многих музеях и театрах 23 февраля является выходным днем. Но в театре драмы покажут спектакль «Все любят Памелу». Тематически спектакль никоим образом не связан с военной тематикой, но и без этого можно хорошо провести праздничный вечер в театре. Это спектакль о шайке мошенников, которая забирается в дом к старушке Памеле, спасаясь от полиции. Они даже не подозревают, что дом на окраине города, где они рассчитывали пробыть пару дней, станет для них родным.

Солдатская каша в ресторане

Начать отмечать День защитника Отечества можно уже вечером 22 февраля. Такую возможность предоставляет, например, «Максимилианс», где устривают тематический вечер. Там предлагают полевую кухню, а также правильные мужские напитки.

Тематические подборки на онлайн-кинотеатрах

Остаться дома в праздники и посмотреть любимые фильмы - тоже хорошее развлечение. В День защитника отечества онлайн-кинотеатры делают тематические подборки, которая не обязательно состоит из патриотических фильмов. Некоторые сервисы включают туда и рейтинговые картины известных киновселенных, которые доступны по подписке, со скидкой или даже бесплатно.

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