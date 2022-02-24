Где и когда может пройти матч «Крыльев Советов» с «Ростовом» в весенней части РПЛ сезона-2021/2022

Решается вопрос, где «Крылья» будут играть с «Ростовом» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» 27 февраля должны были выездным матчем с «Ростовом» возобновить сезон в РПЛ. Но из-за временного ограничения работы аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону обсуждается вопрос, сумеет ли самарская команда добраться до стадиона.

Как сообщили в РПЛ, сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Игру могут перенести в Самару

В «Крыльях» корреспонденту «КП-Самара» рассказали, что команда находится в Турции, где проводила финальный сбор, и ждет решения РПЛ. По нашей информации, обсуждался вопрос проведения матча в Самаре.

Но в таком случае на игру не сможет попасть уже сам «Ростов», который не сможет вылететь из своего города. Ранее «Ростов» завершил сбор в Испании и вернулся в Россию. Сейчас команда находится у себя дома и так же, как и самарцы, ожидает, какое решение примет лига.

В качестве альтернативы авиаперелетам рассматриваются варианты, когда команды могут отправится на игру на автобусе или поезде. Поехать могут как «Крылья» из Самары в Ростов, так и их соперник в обратном направлении. Но в таком случае дорога может занять почти сутки, подобные путешествия в Российской премьер-лиге не практикуются.

Матч может пройти на нейтральном поле

Не исключен также вариант, когда игру могут перенести на другой стадион, например, провести встречу в Москве. В качестве еще одного варианта называется арена в Саранске, которая давно не принимала статусные матчи. В такой ситуации выбор будет сделан исходят из транспортной доступности для обеих команд.

Также не исключен вариант переноса матча на другую дату. В таком случае игра может пройти в марте или апреле. Во многом это зависит от стабилизации ситуации, когда перелеты снова станут возможны.

После «Ростова» у «Крыльев» запланировано два домашних матча, первый из которых – 6 марта с тульским «Арсеналом».

Самарские «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице.

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