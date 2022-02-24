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Спорт24 февраля 2022 8:57

В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный перенос матча с «Ростовом»

Игра 19 тура РПЛ должна пройти 27 февраля в Ростове-на-Дону, однако туда пока не летают самолеты
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Непонятно, состоится ли игра «Ростова» и «Крыльев» 27 февраля и где она пройдет.

Непонятно, состоится ли игра «Ростова» и «Крыльев» 27 февраля и где она пройдет.

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В «Крыльях Советов» прокомментировали ситуацию с возможным переносом встречи 19 тура Российской премьер-лиги против «Ростова», которая должна пройти в воскресенье, 27 февраля, в Ростове-на-Дону. Из-за осложнения ситуации на Украине аэропорты южных городов России временно не принимают самолеты, в том числе аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

- Пока никакой информации нет. Команда находится в Турции, где продолжает сборы. В клубе ждут, что скажет руководство Российской премьер-лиги и РФС, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, после 18 туров самарцы идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» занимает 14 строчку.

В это трансферное окно «Крылья» покинули восемь футболистов, семь новичков команды внесли в заявку на сезон.