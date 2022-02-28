Новости Самары за выходные на 28 февраля 2022

В Самаре искали пропавшую девочку, собирали подписи против живодера и распределили в школы детей вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

В прошедшие выходные в Самаре искали пропавшую 12-летнюю девочку, которая более суток не возвращалась домой. После активных поисков ее нашли живой и невредимой.

Самарцы собирали подписи о привлечении к принудительному лечению молодого человека, который подозревают в жестоком обращении с животными.

Школьников, прибывших в Самарскую область из ДНР и ЛНР, распределили в школы. Пока они будут учиться в формате индивидуально-групповых занятий.

Об этих и других событиях – в нашей подборке новостей за выходные.

В Самаре искали пропавшую девочку

В Самаре искали пропавшую 12-летнюю девочку. О том, что она ушла из дома и более суток не возвращалась, в полицию сообщила ее мама. На поиски ребенка отправились правоохранители и волонтеры. Ее искали в торговых центрах, на заброшенных стройках, опрашивали родственников и друзей. В итоге ее удалось найти, как сообщили в полиции, противоправных действий в отношении девочки не совершались.

Самарцы собирают подписи против живодера

Самарцы вышли собирать подписи о привлечении к ответственности живодера. Люди собрались на площадке около подъезда, где живет молодой человек, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. Недавно около школы нашли труп жестоко убитой кошки, после чего жители припомнили о других подобных случаях и вычислили предполагаемого живодера – 22-летнего парня, который состоит на учете у психиатра. Сейчас его требуют направить на принудительное лечение.

Что еще

Школьников из ДНР и ЛНР, прибывших в Самарскую область, распределили в школы. Занятия у ребят начинаются 28 февраля, сначала они будут учиться в формате индивидуально-групповых занятий.

Появилась информация, что самарские «Крылья Советов» покинет Сергей Божин. Случится это, вероятно, летом. По имеющимся данным, по завершению текущего сезона заканчивается действие его контракта, продлевать его не планируют.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн отреагировал на включение его в санкционные списки Евросоюза. В своем telegram-канале он написал, что гордиться тем, что попал в данные списки. В санкционных списках также оказался РКЦ «Прогресс».