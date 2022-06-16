Помог остановить огненный шторм: сотрудника МЧС из Самары наградили орденом Мужества

Иван Савенков руководил 9 пожарными расчетами при тушение огня в Немчанке Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Спасателю из Самары по указу президента РФ Владимира Путина вручили госнаграду. Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС Иван Савенков получил орден Мужества. Его отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении лесных пожаров летом 2021 года.

- Иван Савенков с 21 августа по 3 сентября 2021 года участвовал в ликвидации ЧС, связанной с тушением лесных пожаров в Борском районе, нацпарке «Бузулукский бор» и лесном фонде Самарской области, - рассказали в оперативном ведомстве.

Одним из самых тяжелых дней для сотрудников МЧС стало 22 августа. В тот день из-за шквалистого ветра скоростью более 25 м/с начал распространятся верховой лесной пожар. Несколько очагов возгорания объединились в один, и пламя стало стремительно распространяться. Это привело к образованию огненного шторма.

Поселок Немчанка в Борском районе оказался в огненном кольце. На защиту населенного пункта встали 9 расчетов. Пожарные в течение 1,5 часов защищали жилые дома. Работами на месте руководил подполковник внутренней службы Иван Савенков. Условия были непростые – помимо огня, сотрудники МЧС столкнулись со шквалистым ветром и сильной жарой. Несмотря на риск для жизни, глава пожарных расчетов грамотно организовал расстановку сил и средств. Благодаря этому удалось спасти 41 строение. Из личного состава никто не пострадал.

Отметим, что Ивана Савенкова уже не в первый раз представляют к награде. В 2018 году ему вручили медаль за «Отвагу на пожаре». Его отметили за работу на пожаре, где горели два дома. Тогда сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек. Также Иван Савенков участвовал в тушении автосервиса на улице Авроры. Это был крупный пожар, был риск для жизни не только для обычных граждан, но и для самих спасателей. Однако Савенков, который возглавлял операцию, сумел так организовать работу своего подразделения, что все закончилось благополучно.