Не боятся ни шума, ни ультразвука: как журналисты «Комсомолки» ловили сусликов в аэропорту Курумоч

Вот такие ловушки используют для ловли сусликов в аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новость о том, что самолет не смог с первого раза совершить посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за сусликов на взлетно-посадочной полосе и вынужден был зайти на второй круг, не на шутку взволновала самарцев. Воображение рисовало полчища пушистых зверьков, заполонивших аэродром и кидающихся прямо под колеса самолета. Журналисты «КП-Самара» отправились в аэропорт, чтобы своими глазами оценить масштаб проблемы и попробовать поймать сусликов. И вот что из этого вышло.

Для отпугивания и ловли сусликов разработали целый комплекс мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы перекрыть полосу, нужно 5,5 миллионов сусликов

В аэропорту Курумоч новости о нашествии сусликов очень удивились.

- Выход сусликов на взлетно-посадочную полосу – совершенно единичный случай, никакого массового скопления животных на полосе у нас не было и нет, - говорит начальник аэродромной службы АО «Международный аэропорт Курумоч» Оксана Дяченко. – Представляете, одно издание написало, что вся взлетно-посадочная полоса была занята сусликами. Учитывая длину ВПП в три километра, площадь в 135 тысяч квадратных метров и длину суслика в 24 см лежа - на то, чтобы перекрыть взлетно-посадочную полосу понадобилось бы более 5,5 миллионов зверьков! Еще кто-то написал, что они прогрызли ВПП. Не знаю, какими зубами для этого нужно обладать, учитывая плотный слой из цемента, бетона и гравия толщиной от 80 до 140 см…

Суслик на взлетно-посадочной полосе - дополнительный фактор риска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фактор беспокойства

Впрочем, присутствие сусликов в аэропорту Курумоч не отрицают – огромная территория, свободная от хищников, с прекрасной кормовой базой, не может не привлекать этих любопытных и миролюбивых зверьков.

- Территория аэродрома граничит с сельхозугодьями, и когда по весне там начинают пахать, суслики массово бегут спасаться к нам, - объясняет инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов Александр Гуриненко. – Убивать, травить и пытаться извести их какими-то другими способами мы не можем – они занесены в Красную книгу. Так что наша задача – создать зверькам максимальный дискомфорт, фактор беспокойства, чтобы они у нас не задерживались.

Сирены отпугивают птиц, но не грызунов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для борьбы с пушистыми помехами для самолетов в аэропорту разрабатывают целые операции.

- Мы обрабатываем траву специальным составом с горьким вкусом, сильно косим траву, чтобы она была жесткая и сухая, пугаем ультразвуком, ставим специальные ловушки и выселяем отловленных животных, - перечисляет Александр. – По ВПП постоянно ездит машина орнитологической службы, которая перед каждым взлетом и посадкой распугивает птиц – а заодно и грызунов. Поэтому как только на сельхозугодьях начинает расти трава, основная часть сусликов с аэродрома уходит, остается совсем немного.

Поставить ловушку несложно, но нора не одна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из динамиков машины орнитологической службы действительно по очереди разносятся крики раненой вороны, подбитой чайки, воющие сирены, выстрелы и т.д. Над полем периодически поднимаются фигуры электронных чучел, призванные пугать птиц. Но то, что действует на пернатых, сусликов мало тревожит: юркнул в норку – и все.

- Чтобы отпугнуть сусликов, нужны их звуки тревоги, причем именно той колонии, которая живет у нас, потому что иные они не воспримут, - говорит Александр. – Пока у нас таких звуков нет.

На огромной территории аэропорта живет около сотни зверьков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суслик один – норок десятки

Вместе с сотрудниками аэродромной службы садимся в спецмашину и едем на летное поле. Наша задача – расставить в поле специальные ловушки. Небольшие металлические сетчатые колбы устанавливаются прямо в норки. Стоит зверьку туда залезть – и обратного хода уже нет. Человеку остается только перенести животное и выпустить в другом месте.

Над полем разносится характерный для сусликов свист. Ходов сусличьих нор в земле тоже хватает – один зверек способен вырыть десятки таких ходов. Глубокие - черенок лопаты уходит в нору до половины. Александр сноровисто ставит ловушку, но не спешит нас обнадеживать - в середине дня наевшиеся зверьки редко вылезают из нор. Да и осталось их тут не так уж много. Оказывается прав – в нашу ловушку так никто и не попадет.

Пойманный суслик уже не может выбраться. Фото: предоставлено КП-Самара

Привлекают реагенты?

Сейчас колония сусликов в аэропорту Курумоч по приблизительным оценкам составляет около сотни особей. Для огромной территории аэродрома это совсем немного, а случаи их выхода на взлетно-посадочную полосу можно пересчитать по пальцам. Почему вообще суслики вместо того, чтобы сидеть в своих норках и поедать окрестную траву, выходят на бетонное полотно взлетно-посадочной полосы – доподлинно неизвестно. По одной версии, зверьки вылезают туда погреться. По другой – их привлекают остатки реагентов, которыми обрабатывают ВПП зимой, так как животным не хватает минеральных солей.

Кстати, проблемы с живностью, которая выходит на взлетно-посадочную полосу и может помешать самолету, возникают во многих аэропортах.

На территории аэродрома установлены электронные пугала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В Ростове тоже была колония сусликов, - говорит Оксана Дяченко. - Где-то мешают сурки, тетерева, в Сибири на взлетные полосы нередко выбегают песцы, а на столичных аэродромах бывали случаи проникновения бродячих собак.

Сейчас в Курумоче по совету ученых тестируют новую методику борьбы с сусликами. Вместо того, чтобы косить траву, ее решено оставлять на высоком уровне. Зверьки, которые живут колониями, не могут видеть друг друга через заросли, плохо видно им и потенциальных хищников. Это должно создать сусликам дискомфорт и вынудить покинуть неуютное место.

В аэропорту работают хищные птицы, но суслики быстро прячутся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ЛЕТЧИКА

Алексей, командир воздушного судна на пенсии

- По всем документам и правилам уход на второй круг – это всегда грамотное и правильное решение. Конечно, суслик – слишком ничтожное препятствие, которое не представляет угрозы для самолета. Однако скорость воздушного судна во время посадки около 260 километров в час, и на такой скорости понять, что именно выскочило на взлетно-посадочную полосу, практически невозможно. А если это, например, лиса? Она уже может представлять опасность. А за твоей спиной в салоне 180 человек. Поэтому уход на второй круг в данной ситуации – грамотное и правильное решение.

Такие конструкции должны отпугивать птиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Консультант управления региональной экологической политики Департамента охраны окружающей среды Министерство лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Сергей Абанин:

- В Красную книгу Самарской области внесены три вида сусликов. Крапчатый суслик и малый суслик в очень небольшом количестве встречаются на территории региона. Также в связи с потерей численности был внесен в Красную Книгу и большой или рыжеватый суслик – это более распространенный на территории Самарской области вид. Вероятно, именно он встречается на открытых территориях, вдоль дорог, в том числе он может встречаться и вдоль взлетно-посадочной полосы аэропорта. В целях сохранения редкого вида животного, а также чтобы эти зверьки не мешали работе аэропорта, их можно отпугивать различными способами. Для этого в аэропорту имеется специальная служба. Какие-либо штрафные санкции при допущении гибели во время работы аэропорта краснокнижного вида животного по тем видам, которые занесены в Красную книгу Самарской области, не предусмотрена. Санкции касаются только видов, занесенных в Красную книгу РФ.

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