«Его музыка звучала и будет звучать»: как известные самарцы вспоминают покойного Юрия Шатунова

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ночью на 49-м году жизни не стало кумира целого поколения – солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Для людей, чья молодость прошла в 80-х, он был звездой, его песни звучали «из каждого утюга», а кассеты с песнями «Ласкового мая» передавались из рук в руки, переписывались десятки раз и заслушивались до дыр.

Совсем недавно, 17 февраля 2022 года, Юрий был с концертом в Самаре в КРЦ «Звезда» и произвел настоящий фурор среди фанатов. Впрочем, гастроли артиста в нашем городе всегда проходили ярко – в ходе выступления певец часто делился с поклонниками личными тайнами и даже цитировал «Комсомольскую правду» со сцены. Журналисты «Комсомольской правды – Самара» решили узнать, каким Шатунова помнят в Самаре.

Артемий Зайцев, актер Самарского академического театра драмы имени Горького

Я, конечно, не большой фанат творчества Юры Шатунова, но это, конечно же, легенда. В первую очередь легенда моего детства. На всех родительских вечеринках, которые устраивались у нас дома, играли и его песни в том числе. Конечно, это отпечаталось и в душе, и в сердце, и в голове. Музыка до сих пор качает, качают слова, качает смысл, который заложен в эти музыкальные композиции. По популярности очень просто судить – сам лично так делал – когда выходишь вечером или ночью на балкон летом, вокруг хорошая погода, романтика, и ты орешь «И снова седая ночь», а тебе из другого двора отвечают «И только ей доверяю я». Мне кажется, что это круто. А главное, что весело, просто и по-людски.

Актер Артемий Зайцев помнит песни Шатунова по родительским вечеринкам

Вячеслав Назаров, гитарист и вокалист шиз-оркестра «Каша»

Юрий Шатунов – это, конечно, не про музыку, не про тексты песен. Это, скорее, больше про ностальгию. Те, кто родом из 70-х – 80-х, теперь будут с улыбкой его вспоминать. Потому что даже по интервью видно – очень светлый был человек. Всегда был добрый, улыбающийся, но с очень непростой судьбой. Он очень рано ушел. Земля пухом.

Музыкант Вячеслав Назаров уверен, что Шатунов был хорошим человеком

Вадим Вишневский, актер театра драмы «Камерная сцена»

Шатунов – это легенда. Его музыка звучала и будет звучать. Пожалуй, многие, если не все, знают песни «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики», «Белые розы» и многие другие. Эта музыка остается на подкорке с первого прослушивания, и ты больше никогда не сможешь от нее избавиться. И кажется, что ты не знаешь слов этих песен – но стоит им зазвучать, как ты невольно подпеваешь, а слова сами льются из задворков сознания.

Актер Вадим Вишневский утверждает, что музыка "Ласкового мая" остается на подкорке

Павел Аверин, актер театра и кино, стендап-комик

Не думаю, что оценка нравится или не нравится касаемо искусства в принципе уместна. Есть произведения, которые попадают в тебя - и точка. Это не «нравится» или «не нравится», это материя совершенно другого уровня. К сожалению, я не был лично знаком с Юрием Васильевичем, но его творчество для меня неотъемлемо связанно с юношеством. Это танцы, дискотеки в школе и лагерях отдыха, первые медляки, девчонки. Маленькая личная эпоха, которую я, как и любой нормальный человек, вспоминает с теплом, нежностью и светлой грустью. Спасибо Юрию Васильевичу за воспоминания и ностальгию, за розовые вечера, что так беспечно смотрели в мои окна.

Актер и стендап-комик Павел Аверин благодарен Шатунову за розовые вечера, что так беспечно смотрели в его окна

Шатунов навсегда останется приятным ностальгическим воспоминанием. Его жизнь и творческий путь будут долго вдохновлять людей на необычные вещи – так, например, самарский поэт посвятил Шатунову целое стихотворение.

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