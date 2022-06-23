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Общество23 июня 2022 15:43

«Его музыка звучала и будет звучать»: как известные самарцы вспоминают покойного Юрия Шатунова

Известные самарские актеры и музыканты рассказали о том, как относятся к творчеству Шатунова и почему его еще долго будут вспоминать
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ночью на 49-м году жизни не стало кумира целого поколения – солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Для людей, чья молодость прошла в 80-х, он был звездой, его песни звучали «из каждого утюга», а кассеты с песнями «Ласкового мая» передавались из рук в руки, переписывались десятки раз и заслушивались до дыр.

Совсем недавно, 17 февраля 2022 года, Юрий был с концертом в Самаре в КРЦ «Звезда» и произвел настоящий фурор среди фанатов. Впрочем, гастроли артиста в нашем городе всегда проходили ярко – в ходе выступления певец часто делился с поклонниками личными тайнами и даже цитировал «Комсомольскую правду» со сцены. Журналисты «Комсомольской правды – Самара» решили узнать, каким Шатунова помнят в Самаре.

Артемий Зайцев, актер Самарского академического театра драмы имени Горького

Я, конечно, не большой фанат творчества Юры Шатунова, но это, конечно же, легенда. В первую очередь легенда моего детства. На всех родительских вечеринках, которые устраивались у нас дома, играли и его песни в том числе. Конечно, это отпечаталось и в душе, и в сердце, и в голове. Музыка до сих пор качает, качают слова, качает смысл, который заложен в эти музыкальные композиции. По популярности очень просто судить – сам лично так делал – когда выходишь вечером или ночью на балкон летом, вокруг хорошая погода, романтика, и ты орешь «И снова седая ночь», а тебе из другого двора отвечают «И только ей доверяю я». Мне кажется, что это круто. А главное, что весело, просто и по-людски.

Актер Артемий Зайцев помнит песни Шатунова по родительским вечеринкам

Актер Артемий Зайцев помнит песни Шатунова по родительским вечеринкам

Вячеслав Назаров, гитарист и вокалист шиз-оркестра «Каша»

Юрий Шатунов – это, конечно, не про музыку, не про тексты песен. Это, скорее, больше про ностальгию. Те, кто родом из 70-х – 80-х, теперь будут с улыбкой его вспоминать. Потому что даже по интервью видно – очень светлый был человек. Всегда был добрый, улыбающийся, но с очень непростой судьбой. Он очень рано ушел. Земля пухом.

Музыкант Вячеслав Назаров уверен, что Шатунов был хорошим человеком

Музыкант Вячеслав Назаров уверен, что Шатунов был хорошим человеком

Вадим Вишневский, актер театра драмы «Камерная сцена»

Шатунов – это легенда. Его музыка звучала и будет звучать. Пожалуй, многие, если не все, знают песни «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики», «Белые розы» и многие другие. Эта музыка остается на подкорке с первого прослушивания, и ты больше никогда не сможешь от нее избавиться. И кажется, что ты не знаешь слов этих песен – но стоит им зазвучать, как ты невольно подпеваешь, а слова сами льются из задворков сознания.

Актер Вадим Вишневский утверждает, что музыка "Ласкового мая" остается на подкорке

Актер Вадим Вишневский утверждает, что музыка "Ласкового мая" остается на подкорке

Павел Аверин, актер театра и кино, стендап-комик

Не думаю, что оценка нравится или не нравится касаемо искусства в принципе уместна. Есть произведения, которые попадают в тебя - и точка. Это не «нравится» или «не нравится», это материя совершенно другого уровня. К сожалению, я не был лично знаком с Юрием Васильевичем, но его творчество для меня неотъемлемо связанно с юношеством. Это танцы, дискотеки в школе и лагерях отдыха, первые медляки, девчонки. Маленькая личная эпоха, которую я, как и любой нормальный человек, вспоминает с теплом, нежностью и светлой грустью. Спасибо Юрию Васильевичу за воспоминания и ностальгию, за розовые вечера, что так беспечно смотрели в мои окна.

Актер и стендап-комик Павел Аверин благодарен Шатунову за розовые вечера, что так беспечно смотрели в его окна

Актер и стендап-комик Павел Аверин благодарен Шатунову за розовые вечера, что так беспечно смотрели в его окна

Шатунов навсегда останется приятным ностальгическим воспоминанием. Его жизнь и творческий путь будут долго вдохновлять людей на необычные вещи – так, например, самарский поэт посвятил Шатунову целое стихотворение.

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