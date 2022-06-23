«Это новый шаг в моей карьере»: Антон Зиньковский обратился к болельщикам после перехода из «Крыльев» в «Спартак»

Футболист подписал контракт с московским "Спартаком" до 2027 года / Фото: ФК "Спартак"

В четверг, 23 июня 2022 года, «Крылья Советов» попрощались с Антоном Зиньковским. После трех лет выступлений за самарскую команду футболист перешел в московский «Спартак». В завершение своей карьеры в «Крыльях» футболист обратился со словами благодарности к болельщикам.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» дал мне очень много. Здесь я заявил о себе на серьезном уровне, дебютировал в Премьер-лиге, дошел с командой до финала Кубка России, стал лучшим ассистентом РПЛ и добился вызова в сборную. С замечательными самарскими болельщиками у меня особая связь. Они меня поддерживали, относились с теплотой и давали отличную мотивацию. Я безумно благодарен вам, ребята, за всю ту любовь, что вы дарили мне на протяжении этих лет! - цитирует Антона Зиньковского футбольный клуб «Крылья Советов».

Отдельных слов благодарности заслужил глава региона Дмитрий Азаров. Зиньковский отметил, что именно благодаря ему самарский клуб активно развивается.

- Я хочу сказать большое спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В прошлом сезоне мы вместе добились лучшего результата за 14 лет, и это очень здорово. Надеюсь, что «Крылья» и дальше будут двигаться только вперед и добиваться лучших результатов, - отметил футболист.

Антон Зиньковский также обратился с теплыми словами к руководству клуба, тренерскому штабу и партнерам по команде. По словам футболиста, Самара и местная команда «навсегда останутся в его сердце».

Напомним, Зиньковский является воспитанником футбольной школы «Чертаново». В «Крылья Советов» он пришел зимой 2019 года, после чего успешно дебютировал в премьер-лиге в игре против «Локомотива». Он отыграл 117 матчей в составе самарского клуба, забив 17 голов. В общей сложности на его счету 229 игр и 54 гола.

Ранее главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин сообщил, что клуб пока не планирует искать замену Антону Зиньковскому. В следующем сезоне они рассчитывают на другого перспективного игрока - Сергея Пиняева.

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