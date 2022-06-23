Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, будет ли клуб искать замену Зиньковскому

Антон Зиньковский подписал пятилетний контракт с московским "Спартаком" / Фото: ФК "Спартак"

В четверг, 23 июня 2022 года, «Крылья Советов» объявили об уходе Антона Зиньковского. Полузащитник самарского футбольного клуба переходит в «Спартак». Главный тренер команды Игорь Осинькин рассказал в интервью Metaratings.ru, планируют ли «Крылья» искать ему замену.

- Усиление нам не помешает. Однако мы рассчитываем, что в этом сезоне для нас будет очень полезен Пиняев, - поделился Осинькин.

Напомним, Сергей Пиняев играет за самарский клуб с прошлого года. Он подписал трехлетний контракт.

Что касается самого Антона Зиньковского, он играл в составе «Крыльев Советов» с зимы 2019 года. В его послужном списке на позиции полузащитника - 117 матчей и 17 голов. Контракт футболиста с московским «Спартаком» продлится до 31 мая 2027 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья Советов» объявили о переходе Антона Зиньковского в «Спартак» (подробности)