«Мы услышали звук, похожий на пощечину»: молния уничтожила дом многодетной семьи из Самары

Многодетная семья потеряли не только жилье, но и все вещи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Говорят, что вор хоть стены оставляет, а пожар забирает все. В многодетной семье Осиповых из Самары никогда бы не подумали, что начнут понимать эту поговорку на собственном печальном опыте. Вечером 22 июня 2022 года беда случилась.

Семья с тремя детьми остались без всего

В тот час Лариса и Роман Осиповы вместе со своими тремя детьми были дома. Региональное МЧС объявило об ухудшении погоды с грозой и ливнем. Никто не мог предположить, что молния попадет в дом, и они в одночасье лишаться всего, что наживали много счастливых лет. У Ларисы и Романа трое детей – 14-летний сын, 10-летняя дочь и полуторагодовалый малыш. Когда Лариса должна была вот-вот родить младшего сына, они с мужем въехали в срубовой дом в поселке Яицкое. Молодая семья были на седьмом небе от счастья. Свежий воздух, просторный участок, красивый срубовой дом из кедра, собственный выход к озеру. Супруги долго и упорно шли к своей мечте, но судьба распорядилась иначе.

Крупный пожар был виден издалека Фото: из соцсетей

- Мы взяли этот дом в ипотеку в 2019 году. Дом был в черновой отделке – только стены, крыша и окна. Потихоньку, с учетом выплаты ипотечных платежей, мы начали вести проводку, коммуникации, делать ремонт, облагораживать участок. Въехали мы в свой собственный дом 31 декабря 2020 года, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Лариса Осипова.

За полтора года семья сделала многое в своем доме. Старшие дети помогали с ремонтом, а Лариса с малышом на руках создавала уютную атмосферу семейного гнездышка. Осиповы расчистили озеро и благоустроили свой собственный небольшой пляж. Это лето молодая и дружная семья планировала провести в комфорте в своем доме, но погодные условия внесли шокирующие коррективы в планы самарцев.

Услышали хлопок и приготовились к отключению света

По данным ГУ МЧС по Самарской области, 22 июня 2022 года в регионе ожидалась сильная гроза, ливень и порывистый ветер до 20 м/с. Кроме того, температура воздуха в некоторых районах поднялась свыше 30 градусов. Спасатели рекомендовали не выходить из дома, чтобы сильный ветер не застал на улице. Осиповы так и сделали и всей большой семьей в этот вечер остались дома.

Огонь начал распространяться с крыши Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В этот день у подруги моего старшего сына был день рождения, он очень трепетно отнесся к выбору подарка. Днем мы все поехали в магазин, а вечером решили запаковать подарок для девочки. С нами также поехал друг моего сына, который вызвался помочь с упаковкой, - вспоминает самарчанка.

Вечером, когда начался дождь, Лариса сказала другу своего сына, что отвезет его домой на машине, когда дождь немного стихнет. Мальчик отказался, сказав, что он сам добежит до дома. Когда начался пожар, друга уже не было, но мальчик слышал сильный хлопок, когда бежал домой под дождем.

- Мы с мужем и младшим сыном были в гостиной на первом этаже, старшие дети были наверху в своих комнатах. На улице шел сильный дождь, а потом мы услышали громкий звук, похожий на пощечину, - рассказывает журналисту пострадавшая.

Сильный ветер быстро раздувал огонь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам местных жителей, в поселке Яицкое очень ответственно подходят к безопасности, поэтому электричество отключается даже когда дождь не слишком сильный. Лариса знала об этом и побежала на кухню греть еду детям, а для младшего готовить смеси на ночь в термосах.

- Я поднялась на второй этаж, чтобы проверить детей и увидела черную розетку. Муж пошел в котельную, чтобы проверить щиток, а когда вернулся, сказал, что дом горит и нужно спасаться, - делится страшными воспоминаниями Лариса Осипова.

Домочадцы выбежали на улицу в чем были, старший сын даже обул разную обувь. Лариса и Роман успели спасти только документы, все вещи вместе с деревянным домом сгорели за несколько часов.

- Вызов поступил в 21:35, пожарные привлекались по повышенному рангу сложности. Площадь пожара составила 270 кв. м., погибших и пострадавших нет. В ликвидации принимали участие 60 человек личного состава и 27 единиц спецтехники, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области.

След и пробоину от молнии увидели на следующий день

Лариса рассказала, что в дом попала молния. На следующий день пожарные эксперты нашли пробоину в крыше и подтвердили это предположение. На крыше загорелся утеплитель, деревянные перекрытия и огонь начал распространяться по всему срубовому дому. Дом Осиповых был построен по всем правилам пожарной безопасности, в том числе сруб был обработан специальной пропиткой, которая тормозила распространение огня. Однако дом все равно не удалось спасти.

От дома Осиповых ничего не осталось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы остались без всего, но просить помощи у кого-то было неудобно и стыдно. Подруга сказала, что сама разместит пост в группах в социальных сетях. Я не плакала, когда у нас горел любимый дом, но когда мне начали звонить и писать совершенно незнакомые люди со словами поддержки, я не могла сдержать слез. Я увидела, как много в Самаре добрых и отзывчивых людей, я благодарна им за помощь, - говорит Лариса Осипова.

Погорельцы просят помощи

Сейчас многодетная семья временно живет у родственников в Самаре, друзья и просто неравнодушные местные жители помогают им восполнить запасы продуктов и одежды на первое время. По словам Ларисы, им уже привезли очень много одежды, сейчас этого достаточно. Однако у семьи есть потребность в детской кроватке для младшего ребенка, принадлежностей для кормления, пеленания и купания малыша, а также нужны гипоаллергенные смеси, так как ребенок аллергик.

- Я не сильно расстраиваюсь, вещи – это наживное. Начинаем жизнь с чистого листа, - семья Осиповых настроена оптимистично.

Осиповы в 2019 году оформили ипотеку со страхованием. В скором времени Лариса с мужем начнут заниматься этим вопросом с банком, но сейчас точно неизвестно является ли случившееся страховым случаем. На участке помимо двухэтажного дома стоял гостевой небольшой домик, который они использовали как сарай для остатков стройматериалов после ремонта. Если финансовая возможность позволит семье сделать там ремонт, то в скором времени они вернутся в Яицкое.

Семья Осиповых осталась без крыши над головой и потеряла в пожаре все вещи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если вы хотите помочь погорельцам, можно связаться по телефону с Ларисой Осиповой 89170333332

Переводы для семьи можно осуществить на карту 4276 5400 3012 6241 Лариса Шукуровна О. или по номеру телефона 89170333332

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