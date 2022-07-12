«Раньше нареканий на работу отлова не было»: что в администрации Тольятти говорят о деле девочки, которую покусал пес

На суде чиновники предоставляют отчеты об отловленных псах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бродячие собаки встречаются на территории Самарской области практически везде. В некоторых районах они ходят целыми стаями, а где-то можно встретить пару собак, которых подкармливают сердобольные местные жители. Однако некоторые самарцы высказываются категорически против наличия бездомных псов рядом с их домами, ведь никто не знает, что в голове с виду доброго и милого песика. Вот и наша читательница Анжелика Харланова из Тольятти никогда бы не подумала, что на ее четырехлетнюю дочь ни с того ни с сего нападет огромный злой пес и прокусит малышке ногу.

ЧП произошло год назад, 19 июня 2021 года, в Тольятти. Маленькая Аня Харланова вместе с папой встречали маму Анжелику с работы, когда стая бездомных собак неожиданно выбежала из-за угла. Один из псов набросился на девочку, повалил ее на землю и впился клыками в ногу. Отец быстро сориентировался и отогнал собак от дочери. Аня была в шоковом состоянии, а из ноги лилась кровь. Прошел год с того страшного дня, а маленькая Аня все еще не может спокойно видеть собак. По словам мамы девочки, при виде даже домашних псов малышка прячется за взрослых. Девочка ходит к психологу, чтобы избавиться от страха.

У ребенка остался большой шрам от укуса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Суд затягивают

Анжелика не стала мириться с халатностью отловщиков, которые допустили наличие злых бродячих собак на территории города. Подрядная организация была нанята администрацией Тольятти, поэтому исковое заявление было написано и на чиновников. Но вот уже почти год судебное разбирательство по данному делу затягивается, а слушания постоянно переносятся, чтобы истец предоставил дополнительные документы и доказательства вины чиновников и подрядчика.

- На суд приходит только представитель администрации города, а со службы отлова так никто и не явился до сих пор. Из-за этого суд тоже постоянно переносится, а администрация не признает свою вину, апеллируя официальными отчетами по отлову безнадзорных животных, - рассказывает нам Анжелика Харланова.

Отлов происходит согласно контракту

Редакция «КП-Самара» направила запрос в администрацию Тольятти, чтобы выслушать и вторую сторону конфликта. Чиновники также предоставили нам отчеты об отлове, и рассказали об ИП Белик.

- Администрация Тольятти свои обязанности по обращению с животными без владельцев выполняет своевременно, путем ежегодного заключения муниципальных контрактов. В частности, в 2021 году был заключен соответствующий контракт с ИП Белик Т. В. Обязательства по контракту подрядная организация выполняла на основании направленных заказ-нарядов на отлов животных без владельцев, - сообщили «КП-Самара» в администрации Тольятти в ответ на направленный запрос.

Согласно официальным отчетам горадминистрации, в 2020 году в Тольятти в рамках муниципального контракта было отловлено 642 животных без владельцев, в 2021 году – 675, а с начала 2022 года уже отловлена и стерилизована 371 собака.

Раньше никаких нареканий в работе не было

Анжелика Харланова после публикации информации об инциденте в социальных сетях и СМИ получила много сообщений от местных жителей. Кто-то сообщил, что Белик Т. В. является сотрудником администрации, поэтому чиновники будут на ее стороне в суде. Однако администрация Тольятти опровергла эту информацию, сообщив, что ни Белик Т. В., ни ее родственники не работают в государственном учреждении.

Контракт с ИП Белик был заключен согласно требованиям Федерального закона. Администрация работает с подрядчиком с 2020 года, и до настоящего времени никаких претензий к работе отлова не было. Кроме того, чиновники обратили внимание, что инцидент с покусанной девочкой произошел в прошлом году, а обращение в администрацию поступило только 5 июля 2022 года.

- С учетом норм и требований действующего законодательства судом при вынесении судебного акта будет дана оценка всем представленным сторонами доказательствам и заявленным доводам по данному гражданскому делу, с установлением наличия или отсутствия вины, - заявили чиновники.

Анжелика Харланова не собирается сдаваться, а твердо будет стоять на том, что в причинении вреда здоровью ее маленькой дочки виноваты сотрудники подрядной организации, которых наняли в администрации. В настоящее время судебное заседание снова отложили, теперь уже на конец сентября 2022 года. За это время истец подготовится морально и соберет больше правовой информации по данному делу, чтобы защищать свои и интересы горожан на суде.

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