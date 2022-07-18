«Два месяца кормили нелегалов и дали денег на билет»: под Самарой застройщик забыл мигрантов на участке молодой семьи

Строители бросили недоделанный дом и пропали. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Большеглушицком районе Самарской области застройщик забыл на участке молодой семьи мигрантов-нелегалов. Пообещав построить дом и взяв деньги, застройщик привез рабочих из Средней Азии. И пропал на два месяца. Работяги чуть не умерли с голоду: выжить и выбраться обратно они смогли только благодаря помощи хозяев участка. Самарчанка Ольга Иванова (имя изменено – Прим.Ред.) рассказала журналисту «КП-Самара» подробности истории.

«Сначала подпишите акт, а потом начнем работать»

Историю строительства дома в семье Ивановых из Большеглушицкого района Самарской области вспоминать не любят. Нервотрепка, потерянные время и деньги и риск угодить в невольные «рабовладельцы» - лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться семье.

- Когда у нас с мужем родились двое детей, решение жилищного вопроса стало критически важным, - рассказала Ольга журналисту «КП-Самара». – Мы жили с родителями и долго стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Поэтому когда мне позвонили из администрации и сказали, что нам выдадут жилищный сертификат, счастью нашему не было предела. Правда, был нюанс. Сертификат мы получили в конце осени, а до конца декабря, как нам сказали, нужно было отчитаться о потраченных на строительство деньгах, причем нужно было обязательно привлекать юрлицо-застройщика. Мы бросились искать по знакомым. Одна приятельница посоветовала обратиться в строительную фирму, с которой она якобы имела дело раньше.

Сначала Ольге показалось, что решение было верным: руководитель фирмы Вадим (имя изменено) спустя неделю приехал на участок, набросал смету и план работ. И сразу потребовал подписать акт выполненных работ.

- Нам сказали, что эти документы надо предоставить в администрации как можно скорее, а на 780 тысяч нашего сертификата он закупит для нас стройматериалы, - вспоминает Ольга. – Ну мы и подписали…

Без денег, еды и возможности уехать

Зима прошла в предвкушении будущего строительства. Но весной раздались первые тревожные сигналы.

- Я звонила застройщику весь март, весь апрель, - вспоминает Ольга. – Он уверял, что все стройматериалы для нас уже купил, что они у него на складе – но каждый раз находил отговорки, чтобы не везти их к нам на участок. Только к началу лета он привез газоблоки. И трех рабочих-мигрантов из Средней Азии.

Семье пришлось брать кредиты, чтобы завершить строительство. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Строители бодро принялись за работу. Уже через три дня стены первого этажа были готовы. И на этом блоки закончились.

- Мы обговаривали строительство первого этажа и мансарды, однако блоков хватило только на первый этаж. Когда строители их использовали, я позвонила застройщику, мол, можно везти следующую партию. А он заявил, что это все, на что хватило наших денег, и потребовал у нас еще два миллиона, чтобы продолжить работу. Когда мы потом проводили оценку, выяснилось, что вместо 780 тысяч сертификата он купил блоков максимум на 300.

После того, как Ольга отказалась переводить деньги, Вадим пропал. Причем игнорировал звонки не только клиентки, но и собственных рабочих, оставленных на участке. Гастарбайтеры оказались без денег, без еды и без возможности уехать.

- Два месяца мигранты жили у нас на участке в сарае, - рассказывает Ольга. – Мы их кормили – жалко же людей, голодные. Потом Вадим внезапно позвонил и сказал, что рабочие находятся в России нелегально, им надо сделать документы, а для этого – фото. Мы сделали эти фото за свой счет. Потом попросил нас отправить их на автобусе в город, в миграционную службу – и мы купили им билеты. После этого и мигранты, и Вадим пропали и больше не появлялись.

Чтобы достроить, влезли в кредит

Оказавшись без денег и с недостроенными стенами, семья вынуждена была оформить кредит, чтобы завершить строительство дома уже своими силами. Одновременно Ивановы подали на застройщика в суд, чтобы добиться справедливости и вернуть деньги. Однако столкнулись с неожиданной проблемой.

- Оказалось, что брат Вадима приезжал к нам в деревню и сфотографировал дом, который мы достроили сами. И представил это фото в суд как доказательство того, что они свои обязательства выполнили. А поскольку у строителей был подписанный нами еще в самом начале акт выполненных работ, суд счел, что застройщик свои обязательства выполнил, и в иске нам отказали, - сокрушается Ольга. – Мы уже потратили столько денег на экспертизу и адвокатов, что не стали подавать апелляцию. Хочется предупредить другие семьи, чтобы не повторяли наших ошибок, осторожнее подходили к выбору застройщика и не спешили подписывать акт выполненных работ, даже если вас уверяют, что по-другому – никак.

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