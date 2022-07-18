В Тольятти из-за сильного ливня затопило новую дорогу, автобусы движутся вплавь

Автобус оказался в воде почти наполовину

Вечером 18 июля Тольятти накрыл настоящий ураган. Ближе к 19:00 шквалистый ветер обрушил деревья на нескольких улицах, а спустя пару часов на дорогах образовался потоп. Очевидцы поделились кадрами происшествия.

На одном из опубликованных видео видно пассажирский автобус, наполовину утонувший в лужах. Вода достает почти до самого верха колес, двери снизу подтоплены. ЧП произошло на улице Офицерской, где недавно завершился ремонт проезжей части. Произошедшее изрядно возмутило местных жителей - они уверены, что обновленные дороги не должны тонуть в лужах.

- Это всего за пару часов, а что будет, когда осень придет? Раньше хотя бы вода в землю уходила, сейчас построили дорогу почти без ливневок. Теперь все дворы почти по пояс в воде, - пишут горожане.

По словам тольяттинцев, город превратился в «Венецию» сразу в нескольких точках - автомобили также «тонули» по улицам Степана Разина и Юбилейная. А машина на улице Автостроителей вовсе оказалась под водой.

А некоторые автомобили ушли под воду. Фото: Евгений Николаевич / Тольятти

Отметим, что погодные сюрпризы доставили хлопот и пешеходам - они оказались по колено в воде.