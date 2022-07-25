Сучил ножками и сломал ноготочки: эксперты рассказали, как боролся за жизнь закованный матерью в кресло малыш из Самары

Молодая мать закрыла детей дома без еды и воды, а сама ушла в запой Фото: Наталья АРТЯКОВА

В понедельник, 25 июля 2022 года, в Самарском областном суде продолжили слушать дело горе-матери, которая оставила двоих маленьких детей дома одних, а сама несколько дней выпивала у незнакомца в квартире. Младший семимесячный ребенок был прикован к детскому креслу все это время, от обезвоживания и голода малыш скончался. На суде выступили повторно сотрудники судмедэкспертизы. Специалисты рассказали, мог ли ребенок выжить, если бы мать пришла домой раньше.

Ранее КП-Самара рассказывала, что самарчанка Елена Л. ушла из дома в ночь на 10 августа 2021 года. Молодая мать покормила своих сыновей 3 лет и 7 месяцев, уложила их спать, а сама пошла в местный пивной бар в микрорайоне Крутые ключи. Там, она познакомилась с компанией и пошла с ними в квартиру к одному из них, чтобы продолжить употреблять алкоголь после закрытия питейного заведения. Елена отрезвела через пару дней и вернулась домой 12 августа. Ее младший сын был мертв, а старший истощен.

Младенец не мог выбраться из кресла

По словам обвиняемой, она всегда пристегивала младенца в люльке, чтобы тот не выпал во сне. Пока мать отсутствовала, малыш пытался выбраться из ремней, но у него не получилось. Посмертная экспертиза показала, что ребенок сильно сучил ножками и даже сломал ноготочки.

- Экспертиза показала, что ребенок не ел как минимум 12 часов с момента последнего кормления. В таком возрасте детей нужно кормить 4-5 раз в день, поить водой намного чаще. В результате, глюкоза в крови опустилась до 0 и малыш обессилил. Он повис на ремнях и не смог вернуться в вертикальное положение. Ребенок умер от компрессионной асфиксии, - рассказал судмедэксперт.

Педиатр бюро судебной экспертизы также рассказал, что в возрасте до 1 года дети не смогут понять, как расстегивать карабин, а тем более где достать еды и воды, чтобы удовлетворить свои потребности. Вероятно, малыш мог бы остаться в живых, если бы мать пришла домой утром и покормила бы его, согласно графику.

- Малыш, вероятно, потерял сознание. Ремни передавили грудь и низ живота, а у малышей в основном "дышит" живот. Наступило кислородное голодание и ребенок умер. Можно предположить, что если бы он не перевесился через ремни, то остался бы жив. При глюкозе 0 организм впадает в гликемическую кому, но шансы спасти ребенка, несомненно, увеличились бы, - сказал врач-педиатр.

Старшему сыну удалось выжить только благодаря тому, что он не был прикован и мог свободно передвигаться по квартире и искать еду. Малыш знал, где находятся печенья и пюре с пакетиках, а также на плите стояла кастрюля риса с мясом, которую он открывал в течение этих дней в одиночестве.

Экспертизу провели не с той люлькой

Адвокат Елены Л. обратила внимание, что судмедэксперт описывает другие цвета люльки, где находился младенец. Было выдвинуто предположение, что на экспертизу была отправлена другая детская мебель. Однако это предположение не нашло подтверждения. Судья предоставил эксперту фотографии детского кресла с места преступления и он узнал в нем именно ту мебель, которую им привезли в бюро. Кроме того, в здании суда по рабочим вопросам находился сотрудник Следственного комитета Самарской области, который сообщил, что люльку не меняли и сейчас она находится в помещении для вещественных доказательств. Когда дело будет закрыто, а приговор вынесут, кресло будет передано родственникам по востребованию, а если оно им не нужно, то через некоторое время улику утилизируют.

На днях суд вынесет приговор Фото: Наталья АРТЯКОВА

На днях Елене Л. будет вынесен приговор за убийство своего сына. Прокурор запросил для самарчанки 13 лет и 2 месяца заключения в колонии общего режима и 1,5 миллиона компенсации старшему сыну и бабушке, которая взяла над ним опеку. Сама Елена попросила суд не наказывать ее строго, потому что она хочет видеть, как растет ее старший сын и участвовать в его воспитании.

Комсомолка будет следить за развитием событий.

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