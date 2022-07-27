В Самарской области тренеру не дают работать с детьми после смертельной перестрелки с АУЕ-шниками

Дело против Михаила было прекращено Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Скандальная история, произошедшая в 2017 году, неожиданно получила своё продолжение. Тренера по самбо СП ДЮСШ СОШ №1 города Похвистнево Михаила Апанасова, не допускают до работы с детьми, несмотря на решение суда, сообщил защищавший его по уголовному делу адвокат Юрий Юдин.

- В 2017 году на Апанасова напали несколько ранее судимых граждан, вооруженных огнестрельным оружием. В тренера выстрелили несколько раз, у него был частично сорван скальп с головы, лицо изранено дробью. Убегая от нападавших, он добрался до своей машины, взял «Сайгу» и обороняясь, начал стрелять. Один выстрел попал в бедро нападавшему. Пуля перебила вену, потерпевший позднее умер от кровопотери, — прокомментировал ситуацию его правозащитник.

Уголовное дело было прекращено, и тренер попытался восстановиться в профессии, но местная прокуратура не допустила его до работы и школа принудительно уволила, а комиссия по допуску к работе с несовершеннолетними не позволила восстановиться. Тогда он решил обратиться в суд, который несколько раз признал решения комиссии не обоснованными и незаконными, заставив рассмотреть вопрос заново.

Мужчина пострадал в результате этого конфликта. Фото: Юрий Юдин

Тогда Апанасов снова решил пройти комиссию, но ему снова отказали с формулировкой, что он представляет опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних, хотя такие выводы уже отклонялись судом. Он вновь подал в суд и снова выиграл его, но ему опять отказали на комиссии.

Сейчас тренер четвертый раз идет в суд, чтобы восстановиться на работе и вновь иметь возможность работать в спортивной секции.Тренер сдаваться не намерен, он будет продолжать борьбу за восстановление своих прав.

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