Компромат насчитывает семь позиций: адвокат раскрыл подробности дела дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой

Следователи считают, что Людмила Тархова вымогала у депутата 200 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующий понедельник, 15 августа 2022 года, стартует судебный процесс над дочерью экс-мэра Самары Людмилой Тарховой. Ее обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губдумы Александра Милеева. По версии следствия, эта сумма — цена компромата на народного избранника, защита настаивает, что женщина просто требовала вернуть долг. Подробности дела в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре рассказал адвокат Людмилы Тарховой — Андрей Карномазов.

— Версия, на которой настаивает защита, сама Людмила Викторовна, которую подтверждают ее родители, — 200 млн рублей это не стоимость компромата, это долг, который требовал от Александра Милеева Виктор Тархов. Поскольку он человек уже достаточно преклонных лет и в прошлом году серьезно переболел ковидом, то решение этого вопроса было возложено на Людмилу, — рассказала адвокат.

По словам Андрея Карномазова, эту сумму денег Виктор Тархов якобы дал депутату на развитие бизнеса. Тот вовремя не вернул деньги, поэтому отец попросил Людмилу ускорить процесс. Для этого она решила использовать компромат. Ее защитник утверждает, что женщина не собиралась продавать или выкупать данные материалы, с помощью них она пыталась сподвигнуть народного избранника на возврат долга.

— Я считаю преждевременным раскрывать содержание компромата, но могу сказать, что он насчитывает семь позиций. Одна из них относится к частной жизни, еще шесть носят общественную значимость, — отметил адвокат.

Дело Людмилы Тарховой будет рассматривать судья Ленинского районного суда Самары Ольга Гороховик. По словам Андрея Карномазова, вероятнее всего, процесс будет проходить в открытом режиме. Он отметил, что правовых оснований для обратного нет. Единственный момент — позиция компромата, которая относится к частной жизни. Возможно, данное доказательство будут исследовать в закрытом режиме.

Напомним, Людмила Тархова получила сведения, распространение которых могло навредить депутату в декабре 2020 года. По версии следствия, она начала шантажировать народного избранника и требовать с него 200 млн рублей. Тот согласился передать данную сумму. Сделка состоялась в июле 2021 года. Сразу после получения денег женщину задержали сотрудники ФСБ. На время следствия ее отправили под домашний арест. Она находится под ним уже на протяжении года. Если вина Людмилы Тарховой в вымогательстве денег будет доказана, то ей может грозить длительный срок лишения свободы.

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