«Не хотел смотреть жертве в глаза»: убийца из Ягодного рассказал, как расправился с пожилыми супругами

Каждому из погибших нанесли не менее 15 ударов ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности страшной трагедии, которая произошла в Ягодном Ставропольского района 2 августа 2022 года. В этот день мирную жизнь жителей некогда спокойного села нарушило громкое убийство пожилой супружеской пары. При этом выяснилось, что расправу над ними учинил сосед. После задержания мужчина не только назвал причину столь жестокого преступления, но и раскрыл детали убийства.

«Кровь разлилась по полу и душевой кабине»

Тела двух супругов - 62-летнего мужчины и 60-летней женщины - были найдены в одном из частных домов села Ягодное вечером 2 августа. Признаки насильственной смерти были налицо – у погибших обнаружили множественные ножевые ранения. Дополняли страшную картину пятна крови, оставшиеся на полу и в душевой кабине. Однако оказалось, что это не единственный след, который оставил убийца.

– Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия обнаружили многочисленные следы пальцев рук и ладоней на дверных и оконных ручках. Кроме того, было найдено и изъято предполагаемое орудие убийства – нож, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Информация о том, как преступник проник в дом к своим жертвам, оставалась загадкой. Дверь забора была закрыта, следы взлома отсутствовали. Подробности удалось выяснить после задержания предполагаемого убийцы - они оказались весьма зловещими.

«Попросил обезболивающее, а после ударил сзади»

Оперативники вышли на подозреваемого спустя сутки. Им оказался 35-летний сосед погибших. Мужчина признался, что поддерживал общение со своими жертвами, однако испытывал к ним неприязнь. Однажды она пересилила, и он решился на жестокую расправу.

Во время проверки показаний на месте подозреваемый сообщил, что взял дома нож, спрятал его в брюки, а сверху прикрыл футболкой. К соседям он проник через забор между участками. Первым к нему навстречу вышел 62-летний мужчина.

– Чтобы не смотреть ему в глаза, я попросил у него обезболивающее. Когда он отвернулся, нанес ему первый удар. В этот момент я заметил, что пришла его жена и увидела происходящее. Тогда я перекинулся на нее - начал наносить удары в грудь и голову, - рассказал задержанный.

По информации регионального СУ СК, в общей сложности каждому из погибших было нанесено не менее 15 ударов ножом. Задержанному уже предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Недавно суд избрал мужчине меру пресечения. Его отправили под арест. Сейчас расследование дела продолжается.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.