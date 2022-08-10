Самарский минздрав ищет инвестора, чтобы достроить здание Клиники сердца

Пока здание остается недостроем. Фото - скриншот с видео

Самарский минздрав ищет потенциального инвестора, чтобы реализовать проект Клиники сердца, здание которой строилось на улице Тушинской. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что была ликвидирована компания, которая занималась строительством здания. После этого звучали предположения, что здание так и останется недостроем.

Строительство началось в 2014-м году. Бизнесменов, решивших на условиях государственно-частного партнерства построить современную клинику, поддержал Николай Меркушкин, на тот момент являющийся губернатором Самарской области. В дальнейшем одного из инвесторов проекта Сергея Шатило заподозрили в картельном сговоре при покупке медоборудования, а после долгих судебных разбирательств приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В дальнейшем его адвокаты подали апелляцию, после рассмотрения которой Шатило освободили в зале суда.

После этого Шатило стал фигурантом еще одного уголовного дела, его признали виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий, приговорив к трем годам лишения свободы условно.

Между тем, здание Клиники все это время пребывает в виде недостроя. В 2019-м году недостроенную клинику предлагали выкупить за 1,5 млрд рублей, но сделка в итоге не состоялась.

В региональном минздраве продолжают поиски инвестора, который мог бы завершить проект. Как сообщили «КП-Самара» в министерстве, идет взаимодействие с бизнес-сообществом и анализ возможности реализации проекта с потенциальными инвесторами. Какие компании могли бы инвестировать в проект, не сообщается.

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