2019-11-19T11:58:49+03:00
Общество

В Самаре недостроенную «Клинику сердца» предложили купить за 1,5 млрд рублей

Это предложение может спасти компанию Сергея Шатило от банкротства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Здание медцентра начали строить еще в 2014 году, но работы до сих пор не завершеныЗдание медцентра начали строить еще в 2014 году, но работы до сих пор не завершены
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Банкротство компании «Современные медицинские технологии», директора которой — Сергея Шатило — недавно осудили за коммерческий подкуп, приостановлено. Фирму от разорения может спасти ООО «Медкон», которое вознамерилось приобрести недостроенный в Самаре кардиоцентр «Клиника сердца».

- ООО «СМТ» получило предложение от ООО «Медкон» приобрести клинику за 1,5 млрд рублей, - говорится в решении Высшего арбитражного суда об отказе в признании самарской фирмы банкротом.

Напомним, строительство медицинского центра на улице Тушинской стартовало летом 2014 года, но в 2016 году работы заморозили из-за того, что Сергея Шатило заподозрили в картельном сговоре. На данный момент объект готов примерно на 90%.

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Уголовное дело Сергея Шатило и экс-заместителя главы минздрава Самарской области Альберта Навасардяна передали в суд

Фигурантов обвиняют по статьям «Коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на ограничение конкуренции», «Превышение должностных полномочий» (подробности)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило

Дело в суд пока не передали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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