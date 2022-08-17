Армен Бенян: новая волна коронавируса осенью 2022 года грозит жителям Самары инфарктами и инсультами

Новая волна коронавируса может принести самарцам неприятные сюрпризы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая волна коронавируса осенью 2022 года грозит жителям Самарской области инфарктами и инсультами. Об этом предупредил глава регионального минздрава Армен Бенян. Министр рассказал о главных опасностях, которые несет в себе новый штамм COVID-19.

По Самаре гуляет омикрон

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области растет с каждым днем и уже приблизилось к отметке в пять сотен новых больных в сутки. В десятикратном росте за последние недели виновато снижение коллективного иммунитета – количества антител в крови тех, кто привился или переболел более полугода назад, уже недостаточно для защиты от вируса, а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в разы. Медики предупреждают: если в ближайшее время ситуация не изменится, осенью регион ждет новая мощная волна пандемии. Она может быть особенно сложной, так как вирус постоянно мутирует.

- Сейчас известно уже около тысячи разновидностей коронавируса, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – В основном на территории региона мы сейчас сталкиваемся с разновидностями штамма «омикрон».

Глава регионального минздрава рассказал, что этот подвид вируса имеет свои особенности.

- Многие почему-то считают, что омикрон хоть и обладает сильной заразностью, но переносится легко, поэтому, дескать, опасности не представляет. К сожалению, это не так, - отметил Армен Бенян. – Сейчас в больницах региона лежит около пятисот пациентов с коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Да, омикрон действительно реже, чем «дельта» вызывает осложнения на легких, но это не значит, что организм легко переносит этот вирус и стоит подвергать себя опасности.

Тромбы по всех органах

Армен Бенян рассказал, чем грозит здоровью самарцев новый штамм коронавируса осенью 2022 года.

- Особенностью штамма «омикрон» является поражение верхних дыхательных путей, - рассказал медик. – В основном мы диагностируем вызванные этим вирусом ангины, ларингиты, трахеиты, которые многие пациенты переносят тяжело. Поражения легких встречаются реже. Во время заболевания пациенты отмечают мышечные боли и боли в суставах, усталость, потливость. Однако особенно опасны невидимые повреждения, которые наносит организму омикрон. В первую очередь он нарушает систему гемостаза, влияет на свертываемость крови. Регулировать эту систему крайне сложно, а она влияет на состояние всего организма. В результате омикрон приводит к образованию множества мелких тромбов, которые скапливаются во всех жизненноважных органах и системах организма. А это, в свою очередь, серьезно повышает риск инфарктов и инсультов даже в молодом возрасте, и особенно среди пожилых пациентов.

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