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Общество17 августа 2022 11:00

Армен Бенян: новая волна коронавируса осенью 2022 года грозит жителям Самары инфарктами и инсультами

Из-за снижения коллективного иммунитета Самарскую область осенью может ждать масштабная волна коронавируса
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Новая волна коронавируса может принести самарцам неприятные сюрпризы

Новая волна коронавируса может принести самарцам неприятные сюрпризы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая волна коронавируса осенью 2022 года грозит жителям Самарской области инфарктами и инсультами. Об этом предупредил глава регионального минздрава Армен Бенян. Министр рассказал о главных опасностях, которые несет в себе новый штамм COVID-19.

По Самаре гуляет омикрон

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области растет с каждым днем и уже приблизилось к отметке в пять сотен новых больных в сутки. В десятикратном росте за последние недели виновато снижение коллективного иммунитета – количества антител в крови тех, кто привился или переболел более полугода назад, уже недостаточно для защиты от вируса, а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в разы. Медики предупреждают: если в ближайшее время ситуация не изменится, осенью регион ждет новая мощная волна пандемии. Она может быть особенно сложной, так как вирус постоянно мутирует.

- Сейчас известно уже около тысячи разновидностей коронавируса, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – В основном на территории региона мы сейчас сталкиваемся с разновидностями штамма «омикрон».

Глава регионального минздрава рассказал, что этот подвид вируса имеет свои особенности.

- Многие почему-то считают, что омикрон хоть и обладает сильной заразностью, но переносится легко, поэтому, дескать, опасности не представляет. К сожалению, это не так, - отметил Армен Бенян. – Сейчас в больницах региона лежит около пятисот пациентов с коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Да, омикрон действительно реже, чем «дельта» вызывает осложнения на легких, но это не значит, что организм легко переносит этот вирус и стоит подвергать себя опасности.

Тромбы по всех органах

Армен Бенян рассказал, чем грозит здоровью самарцев новый штамм коронавируса осенью 2022 года.

- Особенностью штамма «омикрон» является поражение верхних дыхательных путей, - рассказал медик. – В основном мы диагностируем вызванные этим вирусом ангины, ларингиты, трахеиты, которые многие пациенты переносят тяжело. Поражения легких встречаются реже. Во время заболевания пациенты отмечают мышечные боли и боли в суставах, усталость, потливость. Однако особенно опасны невидимые повреждения, которые наносит организму омикрон. В первую очередь он нарушает систему гемостаза, влияет на свертываемость крови. Регулировать эту систему крайне сложно, а она влияет на состояние всего организма. В результате омикрон приводит к образованию множества мелких тромбов, которые скапливаются во всех жизненноважных органах и системах организма. А это, в свою очередь, серьезно повышает риск инфарктов и инсультов даже в молодом возрасте, и особенно среди пожилых пациентов.

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