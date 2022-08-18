Прививка от коронавируса в торговых центрах: адреса и режим работы пунктов в ТЦ в Самаре в августе 2022

Прививку от коронавируса в Самаре можно сделать в торговых центрах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет количество заразившихся коронавирусом. Если в последние месяцы число новых случаев, выявляемых за сутки по региону не превышало ста, то теперь фиксируют более пятисот заболевших ежедневно.

Недавно глава регионального минздрава напомнил самарцам, что вакцинация является наиболее действенным способом защиты от заражения. Прививку можно сделать не только в городских больницах. Рассказываем, в каких торговых центрах Самары есть пункты вакцинации.

Пункты вакцинации в торговых центрах в Самаре

В Самаре вакцинацию можно пройти в торговых центрах города. Чтобы сделали прививку, необходимо взять с собой паспорт.

Прививочные пункты работают в следующих торговых центрах:

- «Аврора», ул. Аэродромная, 47, 2 этаж, режим работы – с 12:00 до 16:00 в понедельник, среду и пятницу;

- «Космопорт», ул. Дыбенко, 30, 1 этаж, около магазина «Ашан», режим работы – с 14:00 до 18:00 по будням;

- «Вива Лэнд», проспект Кирова, 147, 2 этаж, режим работы – с 11:00 до 18:00 в понедельник, четверг и пятницу.

Вакцинация в Тольятти

Пройти вакцинацию, не посещая больницу, также возможно в Тольятти. Сделать это можно в пункте в торговом центре «Парк Хаус» по адресу Автозаводское шоссе, 6. Кабинет находится на 1 этаже, работает ежедневно с 11:00 до 19:00.

Вакцинация в больницах Самарской области

В Самаре и области можно сделать прививку в больницах как по месту жительства, так и выбрав удобный пункт. На карте здесь указаны пункты, где делают вакцинацию. Там же можно найти информацию о наличии вакцины.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 394 тысячи человек, умерли 7 945 человек.

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