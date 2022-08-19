«Сотни жертв – лишь верхушка айсберга»: почему Самара вошла в топ-12 регионов с высоким уровнем домашнего насилия

Число пострадавших от домашнего насилия в стране исчисляется тысячами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре зафиксировали высокий уровень домашнего насилия против женщин. Такую статистику в августе 2022 года опубликовали активистки проекта «Алгоритм Света». Эксперты с помощью специальных компьютерных программ провели исследование судебных приговоров, в которых зафиксировано домашнее насилие по всей стране. В результате Самара оказалась в числе регионов с высоким уровнем убийств женщин своими партнерами и родными – с 2011 по 2019 годы здесь вынесено 259 приговоров суда по фактам домашнего насилия.

Две трети погибли от рук своих близких

По данным авторов исследования, в целом по России за 9 лет среди всех убитых женщин 65% оказались жертвами домашнего насилия: 12 209 из 18 547 женщин погибли от рук партнера или родственника.

- Среди приговоров, в которых есть данные о домашнем насилии, 81% женщин погибли от рук партнеров (супругов, сожителей) - это 9868 жертв или 12% от общего количества опубликованных приговоров по статьям, подразумевающих убийство и женщин, и мужчин. Остальные 19% приняли гибель от рук родственников, - сообщают авторы исследования.

Сами исследователи признают: данные неточные и неполные, ведь далеко не во всех случаях домашнего насилия причины смерти названы верно и получили свою оценку в суде. В статистику вошли лишь приговоры по статье «Убийство», а также по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». Тем не менее, даже по имеющимся данным Самара вошла в число 13 регионов страны с высоким уровнем домашнего насилия. А самые высокие показатели авторы исследования обнаружили в Московской области, Перми, Башкирии, Екатеринбурге, Челябинске и на Кузбассе.

Печальная статистика гибели женщин от домашнего насилия. Фото: https://readymag.com/algorithmsveta/algoritmsveta/

Не все случаи попадают в статистику

Эксперты- общественники, работающие с жертвами домашнего насилия, убеждены: на самом деле пострадавших гораздо больше.

- Почти 260 женщин за 9 лет, официально погибших от рук своих близких, в стенах родного дома – это само по себе ужасно, - уверена самарский волонтер и активист Татьяна Пуш. – Но, к сожалению, на деле у нас за день случаев домашнего насилия больше происходит. Правильно определить число пострадавших не получается, потому что у нас в законах отсутствует термин «домашнее насилие». При подсчете обычно сморят статью «Убийство», однако если мужчина убил женщину голым руками, то это уже «причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть», и в статистику обычно не включается (а вот если жертва, защищаясь, случайно убила абьюзера – это уже полноценной убийство). Кроме того, в статистику не попадают суициды, вызванные домашним насилием, а также смерть от болезней, вызванных длительным физическим насилием. Так что эти 259 жертв – скорее всего лишь верхушка айсберга.

«Ты его посадишь – а как же дети?»

Общественники сетуют: нередко женщин, ставших жертвами домашнего насилия, обвиняют, что они сами виноваты – дескать, не подают на абьюзера заявление в полицию, а даже написав – сразу забирают. Однако часто женщины вынуждены так поступать.

- Во-первых, чаще всего заявление о домашнем насилии в полиции просто не берут, - говорит Татьяна Пуш. – А во-вторых, из-за отсутствия закона о домашнем насилии у нас жертва, даже написав заявление, сразу снова оказывается один на один с насильником. Ей некуда идти, у нас нет системы убежищ для таких пострадавших, никакого механизма защиты нет. Чтобы доказать факт избиения- нужно пройти кучу экспертиз. Ей сразу начинают говорить – мол, вот ты его посадишь, а как же дети, как им потом жить и учиться? А даже если на докажет факт побоев, то все, что грозит насильнику – это штраф в пять тысяч рублей, которые он заберет из семейного бюджета.

Общественники отмечают: у самих правоохранителей, даже если они хотят помочь жертве, практически нет для этого никаких механизмов.

- Нам очень нужен закон о домашнем насилии, - отмечает Татьяна Пуш. – А еще – постоянное просвещение о недопустимости таких моделей поведения.

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