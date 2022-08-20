«На финишный штурм сил не хватило»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Факелом» 19 августа 2022

Главный тренер «Крыльев» рассказал об игре с «Факелом» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На стадионе «Солидарность Самара Арена» в пятницу, 19 августа, «Крылья Советов» в 6-м туре РПЛ играли с воронежским «Факелом».

Матч завершился со счетом 1:1, на 62-й минуте забил Максим Глушенков из «Крыльев», а на 64-й отличился нападающий «Факела» Максим Максимов, забивший после розыгрыша углового.

Этот матч стал первым в шестом туре. Набрав одно очко, «Крылья» поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице, но по итогам тура могут оказаться ниже.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Мы хотели победить, а не сохранять счет»

Главный тренер самарских «Крыльев» Игорь Осинькин по итогам встречи отметил, что у его команды было больше моментов, особенно в первом тайме. Во втором удалось забить, «но стандартное положение сделало счет равным».

Самарцы пытались снова выйти вперед, но на финишный штурм у команды не хватило сил. «Мы хотели победить, а не сохранять счет. После игры все были расстроены, были настроены побеждать», - сказал Осинькин.

Отметил он и игру воронежского клуба. «Команда «Факел» очень агрессивная и неудобная. «Динамо» можно было спросить на эту тему», - сказал Осинькин, имея в виду встречу третьего тура, в которой московская команда в игре с «Факелом» дважды вела в счете, но в итоге матч закончился результативной ничьей (3:3).

Главный тренер «Факела» Олег Василенко: «Мы предполагали, как будет играть соперник»

Главный тренер воронежского клуба Олег Василенко считает результат в Самаре хорошим, особенно учитывая, что его команда проигрывала по ходу матча. Он отметил, что перед игрой в команде примерно предполагали, как будет играть соперник, но пытались также следовать своему плану на игру.

На стадионе присутствовали болельщики из Воронежа. Олег Василенко поблагодарил фанатов команды и пригласил всех на домашние матчи. «В городе верят в команду. Приглашаю всех на футбольный праздник в Воронеж!» - сказал Василенко.

Следующий матч «Крылья» проведут в Грозном, где 27 августа (суббота) сыграют с «Ахматом». А 4 сентября (воскресенье) в Самаре примут московский ЦСКА.

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