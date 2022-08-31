«Она связалась с чудовищем»: Влад Роговик из Самары, задушивший свою девушку на даче, нашел новую подругу и хочет выйти по УДО

Владислав Роговик был осужден на 10 лет за убийство 18-летней возлюбленной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отличница, спортсменка, красавица влюбилась в мальчиша-плохиша

Говорят, что противоположности притягиваются, но иногда сходятся настолько разные люди, что такие союзы не приносят ничего хорошего. Так получилось с возлюбленными из Самары Анной Бондаревой и Владом Роговиком в 2015 году. Она – «спортсменка, комсомолка и просто красавица», а он – тот самый «мальчиш-плохиш», который тянул из возлюбленной не только деньги на свои увлечения в виде ставок на спорт, но и все жизненные соки.

Родители Анны с самого начала были против их отношений, как будто предчувствовали, что хорошим эта увлеченность молодых людей не закончатся, но, как говорят, «Девушки любят ушами», вот и Анна, наверное, полюбила Влада, несмотря ни на что. Однако со временем постоянные ссоры и скандалы привели пару к неминуемому расставанию. Роговик не хотел терять постоянный источник заботы, любви и денег. В очередной раз, когда девушка хотела расстаться с ним, на отдыхе на даче у друзей он задушил 18-летнюю Анну, спрятал тело, а потом вместе с волонтерами и полицейскими искал пропавшую девушку, изображая из себя безутешно страдающего «Ромео», стараясь отвести от себя подозрения.

Девушка училась на журфаке и подавала высокие надежды Фото: из соцсетей

Анну Бондареву искали несколько дней, нашли тело девушки, прикрытое сухими ветками, в лесополосе, недалеко от дачи, где они отдыхали. Влад Роговик настолько вжился в роль, что в истерике, катаясь по траве, ел землю, когда Аню нашли. Он так правдоподобно играл отчаяние во время поисков убитой им же Ани, что мама погибшей девушки даже поверила ему, и пыталась защитить от расправы, уже подозревающих его друзей Анны. Однако запись с камеры видеонаблюдения в дачном массиве очень скоро поставила все на свои места. На кадрах видно, что рано утром Аня и Влад идут вместе по дороге, через некоторое время Роговик возвращается на дачу к друзьям один.

Убил любимую цинично и расчетливо

Молодой человек признал вину, только после того, как дознаватели показали ему видео с камеры видеонаблюдения. Понимая, что отпираться и продолжать играть роль безутешного «Ромео» бессмысленно, он рассказал, что во время очередной ссоры он задушил свою пассию. Причем сделал он это, якобы, по ее просьбе, когда она легла на траву и сказала «Убей меня! Покажи, какой ты мужик». На следственном эксперименте Влад Роговик показал, с какой жестокостью он убивал девушку, которая, вероятно, любила его и готова была простить ему абсолютно все. Перед расправой над Анной, он приказал ей снять золотое кольцо с бриллиантом. Он душил беззащитную Аню руками, а затем взял палку и со всей силы давил ей на горло, наваливаясь на свою жертву всем весом, и давил до тех пор, пока не сломал горло, и изо рта у нее не пошла кровь.

Родители Анны Бондаревой настаивали на максимальном наказании убийце – 15 лет лишения свободы и выплату материального и морального ущерба в несколько миллионов, чтобы Влад точно не смог быстро расплатиться и выйти раньше срока по УДО. Суд назначил самарцу 10 лет колонии особого режима и выплату родственникам в размере чуть более 600 тысяч рублей. С того момента прошло семь лет и в августе 2022 года внезапно узнается, что Влад Роговик начал собирать документы на условно-досрочное освобождение.

- Об этом мне сообщил собственный источник, который в курсе ситуации в ИК №3, где отбывает наказание убийца моей дочери. Мне известно, что Роговик уже общался с психологом и готовится подавать заявление на УДО, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Илья Бондарев, отец погибшей семь лет назад Анны Бондаревой.

Эта фотография была сделана в тот роковой вече на даче (Аня по центру в темных очках, а рядом тот самый Влад) Фото: из соцсетей

Получил повышение, познакомился с девушкой, играет на ставках

По словам отца девушки, до смены руководства в исправительной колонии к Владиславу Роговику было нейтральное или плохое отношение. Он часто был в карцере и работал посудомойщиком в столовой.

- Сейчас у него даже есть телефон, хотя говорят, что на зоне им запрещено пользоваться связью. Роговик завел себе страницу в социальных сетях ВК, через которую, как я понимаю он и нашел себе очередную жертву, девушку по имени Ольга. Она помогает ему материально, но видимо не понимает, с каким чудовищем связалась. Он умеет «раскручивать» девушек, Аня тоже давала деньги и покупала ему дорогие подарки, которые он сдавал в ломбард, а деньги ставил на спорт, - рассказывает Илья Бондарев.

В графике свиданий заключенных в последнее время Влад Роговик начал мелькать все чаще и чаще. Причем встречи проходят с той самой – Ольгой К. С ее появлением сидельцы начали замечать, что Влад начал все чаще делать ставки на спорт, но также продолжает занимать деньги у осужденных.

- С первого же года в зоне, он получил статус «фуфлыжник». Это каста, которая находится почти на дне зоновской иерархии и получают ее те, кто не расплатился по долгам, - цитирует своего источника отец убитой девушки.

Выпустят или нет? Пока неизвестно

В настоящее время доподлинно неизвестно, подавал ли Владислав Роговик заявление на УДО. Отец убитой Анны Бондаревой ранее писал заявление в исправительную колонию №3 с просьбой оповестить его, если Роговик будет просить УДО или смягчение содержания. Илья Бондарев не получал таких писем.

- Я хочу, чтобы в случае прошения УДО или смягчения содержания, меня известили и пригласили на заседание суда, как потерпевшую сторону. Я против смягчения наказания, в том числе перевода его на поселение, или УДО. Но, думаю, ни в колонии, ни в суде не примут во внимание мою просьбу, хотя по закону они обязаны меня поставить в известность. Но, если смотреть претенденты по похожим делам, например, Лошагин (убивший в 2015 году свою жену), которого выпустили по УДО, таких ублюдков, к сожалению, выпускают, - говорит безутешный отец зверски убитой Анны Бондаревой.

Решением суда Владислав Роговик осужден за убийство Анны Бондаревой, срок его заключения в колонии особого режима заканчивается в 2025 году. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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