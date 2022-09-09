«Это страшный человек»: Влад Роговик из Самары, задушивший возлюбленную семь лет назад, не оставляет попыток выйти по УДО

Отец задушенной девушки считает, что убийце нельзя выходить раньше срока Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семь лет назад Самарскую область потрясла новость о жестоком убийстве 18-летней студентки журфака Анны Бондаревой. Девушку нашли задушенной в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией, но самое ужасное, что настоящий убийца также был среди тех, кто занимался поиском пропавшей студентки. Убийцей оказался молодой человек девушки Влад Роговик. В 2015 году его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК №3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к освобождению по УДО, но отец Анны Бондаревой считает, что он не исправился и продолжит убивать.

Нашел работу пиротехником и новую возлюбленную

Ранее «КП-Самара» сообщала, что осужденный за убийство самарской студентки Влад Роговик начал собирать документы на условно-досрочное освобождение. Он уже прошел психолога и взял положительную характеристику от руководителя колонии. Кроме того, по данным отца убитой девушки, Роговик уже взял справку с нового места работы на воле, куда его возьмут работать после освобождения.

- В колонии он получил специальность повара, а пойдет на работу в какую-то фирму, которая открылась только в прошлом году. Причем работать его туда берут пиротехником. Странно, что повар по образованию может работать на такой сложной специализации, - делится с журналистом «Комсомолки» своим недоумением Илья Бондарев.

Кроме того, отец Ани рассказал: после публикации на сайте «КП-Самара», где мы сообщали о наличии у Роговика мобильного телефона с возможностью делать ставки на спорт, гаджет у него изъяли сотрудники колонии. Однако Роговика не отправили в штрафной изолятор, а через некоторое время появился новый телефон, и он продолжает спокойно пользоваться социальными сетями, где общается с новой возлюбленной, которая спонсирует его ставки.

«Не верю, то он исправился»

Влад Роговик должен выйти на свободу в 2025 году, однако, уже отсидев 2/3 своего срока, он может подать на УДО. В начале своего заключения в колонии он имел плохую репутацию, постоянно попадал под наказания. Но ближе к сроку подачи заявления на условно-досрочное освобождения, самарец вдруг исправился и даже получил повышение в работе в колонии. Сейчас в его характеристике указаны только положительные моменты, что сыграет на руку ему при вынесении решения суда.

- Он очень хитрый и опасный человек. На суде я буду выступать против его УДО, так как не верю, что он исправился. Его новая пассия находится в потенциальной опасности, но он всем врет в глаза. Страшный человек, - уверяет Илья Бондарев.

В настоящее время неизвестно, когда состоится слушание по ходатайству Владислава Роговика. Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в суд. Мы будем следить за развитием событий.

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