Замок с башенками и винтовой лестницей продают в Самаре за долги. Показываем, что там есть

С молотка пустят трехэтажный особняк в Зубчаниновке Фото: Google Карты

В Самаре выставили на продажу шикарный трехэтажный особняк. Он находится в поселке Зубчаниновка. Насколько известно, коттедж пустят с молотка из-за долгов его хозяина. Информация об этом размещена на электронной площадке «Российского аукционного дома». Показываем, что скрывается за стенами мини-замка.

Дом выполнен из красного кирпича и огорожен таким же забором. Его площадь составляет около 420 кв. м. Трехэтажное здание расположено на земельном участке в 500 кв. м. Почти вся территория у особняка закатана в плитку. Снаружи коттедж изобилует различными башенками и арочными проемами. На втором этаже есть терраса с помпезными белыми перилами.

Владелец явно испытывает слабость к арочным проходам / Фото: lot-online.ru

А вот внутри обстановка несколько подкачала. Видимо, у владельца хватило средств только на отделку. Видна его особая любовь к арочным проемам — в таком стиле сделаны и двери, и окна. На стенах и потолке встречается лепнина. Пол устилают ковры. Один из них даже можно встретить в огромной туалетной комнате.

Полы в особняке устилают многочисленные ковры, один даже положили в туалете / Фото: lot-online.ru

Мебели в доме почти нет. На кухне явно недорогой гарнитур, в одной из комнат есть диван и детская кровать. Еще в одном помещении сразу несколько спальных мест — просто матрасы и одеяла на полу.

Обстановка в доме оказалась совсем не шикарной / Фото: lot-online.ru

Нормальных спальные мест в доме почти нет / Фото: lot-online.ru

Восхищение вызывает огромная винтовая лестница, которую разместили рядом с двумя не менее внушительными окнами. Они растянулись на два этажа.

Взгляд привлекают помпезная лестница и огромные окна / Фото: lot-online.ru

Начальная цена мини-замка — 6,1 млн рублей. Торги проведут в октябре 2022 года.

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