Звезда с неба или развод для романтиков: директор самарского планетария развеяла мифы о подарках из космоса

Что может быть романтичнее, чем смотреть на звездное небо, где одна из звезд названа в честь тебя Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я подарю тебе звезду с неба!» - что может быть романтичнее такого подарка любимому человеку? А, может, даже кусочек метеорита, который сотни тысяч лет бороздил космические пространства, а после волею судьбы упал на Землю? Современному человеку предлагают тысячи возможностей, чтобы удивить свою вторую половинку или обрадовать коллекционера всего необычного. Вот только главное не нарваться на фальшивку. Журналист «КП-Самара» вместе с директором планетария Самарского университета Ириной Феоктистовой разбирались в подлинности космических подарков.

«Грани оплавились, на фото же видно»

На сайте бесплатных объявлений жители Самарской области продают сразу несколько осколков метеоритов. Все камни, представленные на фотографиях, разные – коричневые, черные, серые. Продавцы уверяют, что метеориты настоящие, у каждого своя история нахождения необычного небесного тела.

Звоним продавцу объявления «Продам метеорит «Рыцарь»:

- Откуда метеорит?

- Ульяновская область. Родители нашли, когда огород копали.

- А он настоящий? Экспертизу делали?

- Нет, не делали. Но он точно настоящий, на фото видно как грани оплавились. Он еще по форме рыцаря напоминает.

- А почему цена 13 миллионов? Не дороговато за камешек 10 на 10 см?

- Нормальная цена, а сколько вы дадите за него? Это настоящий метеорит!

- Спасибо, я подумаю.

Нужна химическая экспертиза

Интересно получается: мужчина продает неизвестный камень за 13 миллионов рублей, даже без экспертизы и сопутствующих документов, которые доказали бы его подлинность. Интересно, можно ли «на глаз» определить - метеорит перед вами или обычный камень? Директор планетария Самарского университета Ирина Феоктистова уверяет, что сделать это невозможно.

Подтвердить подлинность на глаз невозможно. Фото: Авито

- Проверить подлинность метеорита можно в лаборатории метеоритики в институте Геохимии и Аналитической химии имени В.И. Вернадского в Москве. Также можно сделать это при помощи геммологической экспертизы камней и минералов. Такие экспертизы проводят и в Самаре. Проведение химической экспертизы – это гарантия, что перед вами настоящий метеорит, - говорит специалист.

Для человека не опасны

Метеориты не являются драгоценными камнями, их ценность только в том, что они необычные. Метеориты могут быть разные, иметь разный состав, а размеры и вес осколков в принципе не являются показателем ценности. По словам Ирины Феоктистовой, зачастую метеориты могут быть с оплавленными краями, но все же это не явный признак подлинности.

- Некоторые утверждают, что найденные на Земле метеориты обладают радиоактивностью. Вероятно, в малых концентрациях это есть, но для человека и животных они в основном не опасны, - говорит директор университетского планетария.

Планеты заняты, но кометы еще остались

А что же за звездами с неба? Можно ли как в песне у Софии Ротару «назвать планету именем твоим»? Здесь Ирина Александровна говорит однозначно – можно, однако таким же образом можно назвать любым именем и дерево, и куст, и камень на пляже. Дело в том, что в мире существует всего несколько официальных каталогов звезд, где они обозначаются буквами и цифрами. Каждая видимая звезда на небосводе уже давно открыта и названа, а астрономы пользуются специальными названиями из каталогов, в зависимости от цели своего исследования. Однако кто мешает создать свой собственный каталог и назвать звезду как-то по-другому? Конечно, астрономы не будут использовать имя Катерины Петровой или Юлечки Красотулечки в своих научных трудах, но все же приятно, когда в твою честь названа звезда, пусть и в сомнительном каталоге небесных объектов.

По поводу названий малых объектов Солнечной системы, астероидов и комет, ситуация другая. Если человек увлекается астрономией, то даже сейчас может открыть новый астероид или комету. И вот тогда, действительно, этому объекту присваивается не только цифровое обозначение, но можно действительно дать имя собственное в честь любимой или друга. Обычно кометы называют именем первооткрывателя. И это название вносится в официальный каталог, который используется в науке.

- Если уж и дарить что-то связанное с космосом, то только такие подарки, которые наталкивают на изучение астрономии. Это может быть телескоп, глобус с картой звездного неба или создать что-то космическое своими руками, например, выжечь созвездие возлюбленной на доске. Можно придумать массу различных вариантов и не попасть на уловки мошенников в Интернете, - предлагает Ирина Феоктистова.

Конечно, настоящие метеориты есть, много космических тел падает на Землю. Для поисков таких ценных осколков собираются целые научные экспедиции. Ученые и астрономы ищут метеориты, изучают их состав и ведут учет каждого метеорита, найденного на поверхности Земли. Чтобы удивить свою половинку необычным подарком или пополнить свою коллекцию, можно отправиться в такую экспедицию и самому попробовать отыскать метеорит. Ценность такого подарка будет не в найденном железном камне, а в самом приключении и поиске космического презента.

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