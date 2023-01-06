Застревали в решетке, гуляли по городу и сдавали кровь: как животные удивляли самарцев в 2022 году

Самарский пес Рич в 2022 году стал настоящим донором. Фото: Личный архив

В 2022 году животные изрядно удивляли жителей Самарской области. Домашние питомцы сбегали от хозяев и застревали в решетке, дикие звери гуляли по городу, а некоторые меньшие братья даже сдавали кровь. “КП-Самара” решила вспомнить самые необычные истории.

Гулял у торгового центра, а после полез на крышу гаража

Утро 30 мая 2022 года стало для жителей Самары немного... Странным. Горожане спокойно шли по делам, когда их взору предстал самый настоящий лось. И это - в центре города! Животное спокойно прогуливалось у ТЦ “Хофф” на Московском шоссе. Жители известили специалистов, начались поиски.

Однако лось не планировал оставаться на месте и отправился на экскурсию по областной столице. Он убежал в сторону парка Гагарина и, видимо, устал. В следующий раз его заметили отдыхающим на крыше гаража.

Такую необычную картину застали жители одного из дворов.

Погоня за лесным туристом продолжалась долго. Лесники преследовали лося до улицы Энтузиастов, где все же смогли ввести животному снотворное.

Ушел из дома и застрял подвальной дыре

В августе братья меньшие преподнесли жителям региона очередной сюрприз. На сей раз забавная история развернулась в Тольятти. В доме на улице Фрунзе, 1 горожане обнаружили енота. Он застрял в подвальной решетке, выглядел печально и никак не мог выбраться.

На помощь животному пришли специалисты Центра гражданской защиты. После енот отправился в приют “Дом малютки”, а спустя время нашлись хозяева “потеряшки”. Они вышли на связь и забрали питомца домой. Как малыш оказался в решетке и каким образом сумел убежать от хозяев до сих остается загадкой.

Енота спасли и вернули хозяевам.

Пес-герой, ставший донором крови

В Самаре работает единственная ветеринарная клиника в Поволжье, которая имеет свой банк крови животных. Недавно ее донором стал красавец-пес Рич. Малыш пошел по стопам хозяйки, которая много лет делится кровью с другими. Узнав про необычное учреждение, Светлана решила приобщить к благому делу своего питомца.

- Меня все поддержали, специалисты дали добро. Кстати, знакомый кинолог решил составить мне компанию. Мы вместе с собаками поехали в клинику «ЗООМИР», - рассказывала Светлана “Комсомолке”.

Во время процедуры Рич был очень спокоен.

Хозяйка признается: во время процедуры Рич проявлял терпение как настоящий герой. Сдача крови длилась полчаса и никак не повлияла на собаку. Единственное отличие: питомец оказался голоднее обычного. Теперь малыш сдает кровь на регулярной основе, помогая своим собратьям.

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