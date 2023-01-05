«Бросались в огонь вытаскивать ребят»: шесть бойцов из Самары получат госнаграды за героизм во время обстрела Макеевки

Губернатор Дмитрий Азаров навестил раненых в госпиталях Макеевки и Ростова-на-Дону. Фото: скрин видео

В госпиталь Самары перевезут на лечение 60-70 раненных во время обстрела в Макеевке (ДНР») бойцов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который навестил раненых в Макеевке и Ростове-на-Дону. Также стало известно, что шесть бойцов из Самары получат госнаграды за проявленный во время обстрела героизм. Рассказываем все, что известно об обстреле Макеевки в январе 2023 года и судьбе самарских бойцов.

«Семьи могут рассчитывать на поддержку»

2 января Минобороны России сообщило о ракетных ударах киевского режима по ПТУ в Макеевке (ДНР), где в это время находились военнослужащие 44 полка. Первоначально сообщалось, что в результате обстрела погибли 63 российских военных, однако позже число погибших, по официальным данным Минобороны РФ, выросло до 89. Уже 2 января губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших и раненных при обстреле Макеевки оказались и мобилизованные из 63-го региона. Также уже известно, что среди погибших оказался замкомандира полка.

Дмитрий Азаров призвал родных и близких мобилизованных самарцев не поддаваться панике и не опираться на фейковую информацию в пабликах в соцсетях, а судьбу каждого конкретного военнослужащего уточнять в военкоматах. Также он напомнил, что в регионе работает колл-центр 122, где родные военнослужащих могут задавать любые интересующие их вопросы.

– Мы обязательно окажем помощь в лечении раненых, - заверил глава региона. - Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку.

Память погибших бойцов почтили на траурном митинге на площади Славы Фото: Евгений ЕГОРОВ

«Нас не сломить»

3 января в нескольких городах Самарской области прошли траурные митинги, где самарцы почтили память погибших при обстреле в Макеевке бойцов. Организаторами митингов выступили Всероссийская общественная организация «Боевое братство» и женсовет 2-й гвардейской армии. Почтить память погибших пришли десятки самарцев.

Член Всероссийского комитета семей воинов Отечества, директор по развитию Общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира», председатель женсовета 2-й гвардейской армии и супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина обратилась к собравшимся с трогательной речью.

- Это очень тяжело. Но нас не сломить. Я звонила мужу, и впервые с начала спецоперации попросила его отомстить – за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим! – заявила Екатерина.

Поедут лечиться домой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выехал сначала в Москву, чтобы лично узнать о судьбе самарских военных, а 4 января побывал в госпиталях в Макеевке и Ростове-на-Дону, где сейчас проходят лечение пострадавшие при обстреле самарские бойцы. Он пообщался с военными и передал им теплые слова от земляков. Губернатор сообщил, что 60-70 бойцов в ближайшие дни будут перевезены на лечение в Самару, еще несколько военных отправят в специализированные госпитали в других городах страны, в том числе в Москву.

- Первой наших земляков приняла больница в Макеевке, - отметил губернатор. - Уже в ближайшие сутки значительную часть тех, кто проходит лечение в Ростове-на-Дону и кому позволяет самочувствие, отправят в Самару.

«Ребята – настоящие герои»

Во время посещения раненых Дмитрий Азаров и врио главы ДНР Денис Пушилин отметили героизм самарских бойцов 44 полка. Ребята бросались в огонь, чтобы вытащить раненых и спасти товарищей.

- Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, едва отдышавшись, сразу бросались обратно и вытаскивали людей, - отметил Денис Пушилин в интервью Telegram-каналу WarGonzo. - Ребята - молодцы, настоящие герои!

Дмитрий Азаров также рассказал о героизме земляков.

- После обстрела и рядовые, и офицеры, - с ранениями, с контузией, - спасали других, вытаскивали из-под завалов товарищей, — рассказал Дмитрий Азаров. – Когда на место прибыли сотрудники МЧС, они продолжили помогать, рискуя жизнью. В этот тяжелейший момент наши парни проявли себя очень достойно.

Дмитрий Азаров заявил, что будет ходатайствовать о представлении самарских бойцов к госнаградам за проявленное мужество и героизм. В настоящий момент известно о шести военнослужащих из Самары, которым будут вручены такие награды. Однако Минобороны продолжает сбор информации, чтобы представить к наградам и других бойцов.

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