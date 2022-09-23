В России объявлена частичная мобилизация Фото: Александр ГЛУЗ

21 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая касается и Самарской области. Уже в тот же день самарцы начали получать повестки с предписанием явиться в военкомат, многим жителям региона документ о необходимости приехать в военный комиссариат пришел на работу. Некоторые самарцы и вовсе не стали дожидаться повестки и сами пришли в военкомат проситься на службу.

Согласно опубликованным документам , частичной мобилизации подлежат не все мужчины, а лишь часть из них, которая соответствует ряду критериев. Кого призовут по частичной мобилизации в Самарской области, можно ли покидать пределы региона и что делать владельцам мобилизационных предписаний, четко прописано в приказе военного комиссара Самарской области. Публикуем полный текст приказа военного комиссара Самарской области о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года

ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ

Указом Президента Российской Федерации от «21» сентября 2022 г. № 647, с 09 часов 00 мин. «21» сентября 2022 г. объявлена (частичная) мобилизация на территории Самарской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1

Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Самарской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явится в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Самарской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности — в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.

2

Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы Российской Федерации временно запрещается.

3

Призываемые в соответствии с §1 настоящего приказа офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

4

Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить граждан, призываемых в соответствии с §1 настоящего приказа, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

5

Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также владельцы транспортных средств, не поставившие в установленные сроки транспортные средства по нарядам военных комиссариатов муниципальных образований или препятствующие своевременной явке граждан и поставке транспортных средств по мобилизации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6

Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Военный комиссар Самарской области

полковник А.Вдовин