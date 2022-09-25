За них молились всей страной: герои обороны Балаклеи из самарского СОБРа вернулись домой

Герои спецоперации вернулись домой

Самарские росгвардейцы - герои обороны Балаклеи в ходе специальной военной операции - вернулись домой. Отряд "Омега" держал оборону двое суток. Вместе с башкирскими коллегами самарцы оказались на передовой во время наступления ВСУ на Харьковском направлении. Об их подвиге рассказали военкоры: Юрий Подоляка сказал, что они бились храбро, как львы. За судьбу ребят переживала вся страна, многие плакали от счастья, когда в соцсетях появился эмоциональный ролик, в котором сами "Омеговцы" рассказали, что вышли из окружения.

Вернувшихся бойцов поздравил руководитель региона

Встречали спецназовцев родные и близкие - слезы счастья, поздравительные плакаты, горячие объятия - в этот день всего было в достатке. Встречать героических СОБРовцев приехали и губернатор Дмитрий Азаров, а также руководитель самарского управления Росгвардии Александр Эсауленко.

- У меня не было ни тени сомнения, что вы выполните свою задачу и покажите фашистам силу русского оружия и русского духа. Поздравляю вас с возвращением на родную землю. Благодарю вас за честно выполненную боевую задачу. Я горжусь тем, что я ваш командир, - отметил Эсауленко.

Росгвардейцы счастливы вернуться домой

А самарский губернатор рассказал, что весь регион молился за земляков.

- О вашем героизме знает не только вся Россия, но и далеко за ее пределами, в том числе наш враг. Когда он видит подвиг российского солдата, он понимает, что наша Родина несокрушима, - подчеркнул он.

Всем вернувшимся на родину бойцам присвоен почетный знак "За служение людям". Сейчас их ждет отдых - а затем они вновь вернутся к несению службы. Мужество и храбрость самарских росгвардейцев отметил и участник боевых действий в Афганистане Сергей Резвов - по его словам, они выполнили все боевые задания и сработали честно и героически.

Героев встречали очень эмоционально

Сами СОБРовцы готовы и дальше выполнять все указания Верховного Главнокомандующего.

- Мы с вами продолжим тот путь, который начали 24 февраля: будем и дальше заниматься тем, к чему призывает нас Родина, чему обязывает нас присяга. Спасибо Родине, Самаре и Тольятти за высокую оценку нашей службы и теплый прием, - сказал командир одного из подразделений.