Условный срок или тюрьма? В Тольятти прошли прения по делу столкновения депутатского катера и лодки с семьей Безруковых

Суд по делу смертельной аварии на Волге подходит к концу

В суде Тольятти продолжается слушание по делу смертельной аварии на Волге в 2021 году, где катер с депутатами врезался в резиновую лодку. На борту лодки в момент столкновения находилась семья Безруковых с маленьким сыном. От удара глава семьи Денис Безруков оказался в воде, его тело нашли спустя почти 10 дней. На скамье подсудимых 37-летний Максим Забиров, который был за рулем катера. На прошлой неделе состоялись прения гособвинения и адвоката подсудимого. Представитель семьи Безруковых, самарский адвокат Кирилл Щербаков рассказал журналисту «КП-Самара», как прошло очередное слушание по данному делу.

- Гособвинение запросило для Максима Забирова 4,5 года колонии общего режима. В свою очередь адвокат виновника аварии настаивает на условном сроке, - рассказал Кирилл Щербаков.

Денис Безруков выпал из лодки и исчез

Депутатский катер протаранил лодку с семьей Безруковых

Напомним, ЧП на воде произошло 18 июня 2021 года в районе полуострова Копылово на Волге в Самарской области. Катер, на борту которого были депутаты «Единой России» и представители Жигулевского заповедника на полной скорости протаранили надувную лодку семьи Безруковых. В лодке находились супруги и их пятилетний сын. В результате столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков. На протяжении почти 10 дней его искали на акватории Волги и по берегу, к поискам подключили водолазов Поисково-спасательной службы Самарской области, полицейских и волонтеров «ЛизаАлерт».

Дениса искали почти 10 дней

27 июня 2021 года тело Дениса было обнаружено в районе Зольного. Как ранее нам рассказал адвокат Кирилл Щербаков, тело погибшего нашел тот самый Максим Забиров, который и был за рулем депутатского катера. Также стало известно, что Денис был обнаружен в том месте, где ранее уже проводились поиски.

На время следствия, по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова, партийное членство депутатов, которые в момент столкновения находились в катере Забирова, было приостановлено. Пассажиры - депутаты проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. Моторка принадлежала жигулевскому заповеднику и по данным жены погибшего сначала скрылась с места происшествия и вернулась уже не со всеми пассажирами. Впрочем, депутаты, один из которых - директор заповедника Юрий Краснобаев, занимавший эту должность на тот момент, тоже пострадали. Их лишили членства в партии, депутатских мандатов. А Краснобаев также потерял свою должность, причем два раза.

Загадки смерти Дениса Безрукова

Во время следствия тоже было немало загадочных совпадений. Например, сразу после столкновения у всех участников водного происшествия в наркологической клинике взяли анализы на наличие алкоголя. Пассажиры катера были пьяны, а анализы судоводителя Забирова оказались чисты. Когда адвокат запросил его биоматериалы для проведения независимой экспертизы, оказалось, что его анализы пропали из базы клиники, причем всех остальных они были.

Следствие длилось почти год

Когда было найдено тело Дениса Безрукова, у него также взяли анализ на алкоголь. Экспертиза показала, что в организме погибшего смертельная доза алкоголя – 3,26 промилле. Жена Дениса Ольга Безрукова утверждает, что ее муж не пил в тот день, притом за некоторое время до трагедии он катал на лодке детей, поэтому не позволил бы себе быть в нетрезвом состоянии. Сами же эксперты, которые взяли посмертный анализ, утверждают, что ошибки быть не может. Результаты исследования не могут быть ложными, так как проводились по всем нормативам. Адвокат Щербаков запросил рецензию независимого эксперта, который нашел нарушения в проведенной экспертизе. Все документы приобщили к делу и были рассмотрены судьей.

В конце сентября 2022 года судья примет окончательное решение и вынесет приговор Максиму Забирову. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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