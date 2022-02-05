В Самаре будут судить водителя лодки с депутатами, по вине которого погиб 32-летний мужчина

Мужчина погиб, когда упал из лодки

В Самаре передали в суд уголовное дело по факту аварии на Волге. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Летом около Жигулевска на Саратовском водохранилище случилось ЧП. Лодка, в которой сидели депутаты думы Жигулевска Краснобаев и Погиблов, врезалась в надувное плавсредство, где находилась семья: мужчина, женщина и их ребенок. В результате столкновения 32-летний Денис выпал из лодки. Близкие долго отказывались верить в его смерть, его объявили пропавшим и долго искали. Но нашли лишь тело.

При расследовании выяснилось, что водитель моторки нарушил правила безопасности движений. Он гнал на большой скорости и не позаботился о том, чтобы не навредить окружающим. В итоге было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации судна, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвинение предъявили капитану катера.

Пассажиры - депутаты проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. Моторка принадлежала жигулевскому заповеднику и по данным жены погибшего сначала скрылась с места происшествия и вернулась уже не со всеми пассажирами. Впрочем, депутаты, один из которых - директор заповедника Юрий Краснобаев, занимавший эту должность на тот момент, тоже пострадали. Их лишили членства в партии, депутатских мандатов. А Краснобаев также потерял свою должность, причем два раза.

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