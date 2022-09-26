На Проране становится чище: Сотрудники НЗМП вышли на уборку острова

Сотрудники НЗМП берегут природу и восполняют ее богатства. Фото ООО «НЗМП»

Оставлять нельзя!

Третий год подряд сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок активно участвуют во всех экологических инициативах «Комсомолки» в рамках движения #Экоравновесие. Только в 2022 году заводчане вместе с представителями медиахолдинга благоустраивали родники Красноярского района, чистили берег на 6 просеке в Самаре ко Дню Волги, высаживали кедры. И вот теперь настала пора убрать «экологический след», оставленный за время активного летнего сезона любителями отдыха на природе. «Комсомолка» позвала - НЗМП откликнулся.

Акция «Мы чистим мир!» второй год проходит на острове Проран. Территория большая, гостей за лето на ней бывает много. И вроде бы на первый взгляд чистенько - но только на первый. Опытные эковолонтеры НЗМП понимают: стоит отойти в сторону - и найдешь 50 оттенков пластика, от одноразовой посуды до сломанной пикниковой мебели. А еще бутылки, некогда влажные салфетки, прожженные мангалы - никак нельзя, чтобы все это оставалось в зиму. Что-то закиснет и смоется дождями в почву и Волгу, а что-то будет очень долго разлагаться на месте.

Накрапывает дождь, но сотрудники НЗМП нимало не смущаются. Надевают капюшоны фирменных ветровок «Роснефти», разбирают перчатки и мешки - и вперед, за «уловом»!

Время идет - количество мешков растет. Те, что полегче, несут девушки - там явно пластик. Тяжелые волокут по земле мужчины: в них битое стекло, обломки мебели, металлолом. Чем больше тюков мусора собирается на берегу, тем радостнее лица заводчан и чище остров. По завершении акции его вывезет департамент городского хозяйства и экологии Самары.

- Мусора много. Мы собрали только небольшую часть. Люди отдыхают, но не убирают за собой, это очень печально, - говорит инженер отдела комплектации оборудованием и материалами ООО «НЗМП» Яна Бабкина. - Важно, что сегодня мы не только навели порядок, но и помогли восполнить лесной фонд - посадили молодые сосенки.

Подают пример

НЗМП не только поддерживает акции «КП» - у завода проходит много собственных мероприятий экологической направленности, а также организованных совместно с другими предприятиями НК «Роснефть» на самарской площадке. Например, ежегодно проводятся весенние и осенние субботники как на территории НЗМП, так и на подшефных участках в городском округе Новокуйбышевск в поселках Липяги и Маяк. В этом году в парковой зоне мемориального комплекса возле Дома культуры «Маяк» заводчане высадили деревья и кустарники, а вместе с учащимися школы № 12 на их пришкольном участке - саженцы таежных кедров.

- Экологическая ответственность - часть культуры и повседневной жизни заводчан. На заводе на постоянной основе действуют акции по сбору макулатуры, отработанных батареек, пластиковых бутылок и крышек, - рассказывает специалист по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО «НЗМП» Анна Михайлова. - Для нашего предприятия очень важно не только делать мир чище, но и подавать пример, воспитывать экологическое сознание у молодого поколения.

По инициативе заводчан в школах Новокуйбышевска проводятся экологические уроки и конкурсы для детей заводчан - подрастающее поколение растет с четким пониманием, что в деле сохранения природы важен вклад каждого человека, даже самого маленького.

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