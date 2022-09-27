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Общество27 сентября 2022 10:40

Все изменения сразу оказываются на столах операторов: как работает «Горячая линия» по частичной мобилизации в Самаре

В колл-центр «Горячей линии» по частичной мобилизации в Самаре поступает около двух тысяч звонков в сутки
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Горячая линия работает с 10.00 до 20.00

Горячая линия работает с 10.00 до 20.00

Фото: Ольга НОВИКОВА

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, и в тот же день подлежащие частичной мобилизации жители Самарской области начали получать повестки о необходимости явиться в военкоматы для сверки данных. Военком Самарской области рассказал о порядке проведения частичной мобилизации, о том, кто будет призван, а кто останется дома. Для ответов на возникающие вопросы во всех регионах начала работу «Горячая линия» с единым номером «122» - именно этот номер был задействован для «горячей линии» во время пандемии коронавируса. Журналист «КП-Самара» побывала в региональном колл-центре и узнала, какие вопросы чаще всего задают самарцы и чем помогут на «горячей линии».

Ни один вопрос не оставят без ответа

В просторном зале самарского колл-центра стоит тихий равномерный гул. Мигают сигналы вызова на телефонных аппаратах. На одной линии мужчина задает вопрос о возрасте призывников, попадающих под частичную мобилизацию. На второй - женщина спрашивает, могут ли призвать парня, занятого уходом за лежачим больным. На третьей задает вопросы студент вечернего отделения. Операторы негромко, но четко отвечают, объясняют, успокаивают. Закончив разговор, кладут трубку – и через секунду поднимают ее вновь, чтобы принять следующий звонок.

Звонки раздаются каждую минуту

Звонки раздаются каждую минуту

Фото: Ольга НОВИКОВА

- «Горячая линия» по частичной мобилизации заработала в Самарской области 24 сентября, - рассказала журналисту «КП-Самара» координатор операторов Мария. – На ней работают волонтеры общественных организаций, часть из них отвечали на вопросы жителей еще во время пандемии, другие присоединились позже. Каждый день мы принимаем не менее 1700 обращений, и еще около 150 обращений приходит в нерабочее время. Операторы работают с 10.00 до 20.00. Тем, кто звонит в нерабочее время, предлагают записать обращение и оставить свои контактные данные. На следующий день мы обязательно прослушиваем и обрабатываем все эти обращения. Мы постоянно, несколько раз в день, актуализируем информацию для наших операторов с учетом всех поступающих изменений, все изменения сразу оказываются у них на столах.

На горячей линии работают волонтеры из общественных организаций

На горячей линии работают волонтеры из общественных организаций

Фото: Ольга НОВИКОВА

Спрашивают про здоровье и учебу

Самарец Александр Д. – опытный волонтер. С мая 2021 года в его послужном списке – «горячая линия» по ковиду, потом – помощь медикам в больницах, сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР и полтора месяца участия в гуманитарной миссии на Донбассе, в Изюме и Балаклее.

- 24 сентября вернулся с Донбасса, и сразу вышел работать на «горячую линию», - рассказывает Александр. – Вопросов много, люди звонят в первую очередь чтобы получить исчерпывающую информацию, ответы на свои вопросы. Чаще всего спрашивают про группы здоровья, с какими заболеваниями подлежат или не подлежат частичной мобилизации. Много вопросов про возраст мобилизуемых. Часто звонят студенты – объясняем, что учащиеся очной и вечерней форм обучения под частичную мобилизацию не попадают, а вот студентов заочного отделения призвать могут. Звонят и с вопросами, что делать, если занят уходом за лежачим родственником, например, мамой. Объясняем: в таком случае нужно взять все документы, которые это подтверждают, медицинские справки, подтверждающие болезнь родственника – и самостоятельно идти с ними в военкомат, не дожидаясь повестки. Там поставят соответствующую отметку в своих документах и не будут присылать вам повестку.

Каждый день на горячую линию поступает около двух тысяч звонков

Каждый день на горячую линию поступает около двух тысяч звонков

По словам Александра, каждый день на «горячую линию» поступает и три-четыре звонка с сообщениями об ошибках при проведении частичной мобилизации.

- Все они связаны с тем, что человек не актуализировал в военкомате свои данные – например, ему поставили инвалидность, а он об этом в военкомат не сообщил, - пояснил волонтер. – Мы тщательно записываем все данные и сразу же передаем их далее в военкомат для исправления ситуации.

Хотят записаться добровольцами

Как рассказывают операторы, многие жители Самары звонят на «горячую линию», чтобы записаться добровольцами.

- Таких обращений очень много, - рассказывает журналисту «КП-Самара» оператор Федор М. – Мы записываем все контактные данные таких звонящих, передаем их в военкоматы, и с добровольцами связываются.

Операторы признаются – нагрузка серьезная, однако желание помогать оказывается сильнее усталости.

- Я начала волонтерить еще в пандемию, - рассказывает оператор колл-центра Дарья П. – Но в колл-центре сейчас работаю впервые. Сначала было немного страшно, моральная нагрузка огромная, люди звонят иногда с эмоциями, важно к каждому найти подход. Но я очень рада, что могу помочь. Самое главное, что нужно звонящим на «горячую линию» - это информация. И мы всегда готовы поделиться самой достоверной и свежей инфо

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