Все изменения сразу оказываются на столах операторов: как работает «Горячая линия» по частичной мобилизации в Самаре

Горячая линия работает с 10.00 до 20.00 Фото: Ольга НОВИКОВА

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, и в тот же день подлежащие частичной мобилизации жители Самарской области начали получать повестки о необходимости явиться в военкоматы для сверки данных. Военком Самарской области рассказал о порядке проведения частичной мобилизации, о том, кто будет призван, а кто останется дома. Для ответов на возникающие вопросы во всех регионах начала работу «Горячая линия» с единым номером «122» - именно этот номер был задействован для «горячей линии» во время пандемии коронавируса. Журналист «КП-Самара» побывала в региональном колл-центре и узнала, какие вопросы чаще всего задают самарцы и чем помогут на «горячей линии».

Ни один вопрос не оставят без ответа

В просторном зале самарского колл-центра стоит тихий равномерный гул. Мигают сигналы вызова на телефонных аппаратах. На одной линии мужчина задает вопрос о возрасте призывников, попадающих под частичную мобилизацию. На второй - женщина спрашивает, могут ли призвать парня, занятого уходом за лежачим больным. На третьей задает вопросы студент вечернего отделения. Операторы негромко, но четко отвечают, объясняют, успокаивают. Закончив разговор, кладут трубку – и через секунду поднимают ее вновь, чтобы принять следующий звонок.

Звонки раздаются каждую минуту Фото: Ольга НОВИКОВА

- «Горячая линия» по частичной мобилизации заработала в Самарской области 24 сентября, - рассказала журналисту «КП-Самара» координатор операторов Мария. – На ней работают волонтеры общественных организаций, часть из них отвечали на вопросы жителей еще во время пандемии, другие присоединились позже. Каждый день мы принимаем не менее 1700 обращений, и еще около 150 обращений приходит в нерабочее время. Операторы работают с 10.00 до 20.00. Тем, кто звонит в нерабочее время, предлагают записать обращение и оставить свои контактные данные. На следующий день мы обязательно прослушиваем и обрабатываем все эти обращения. Мы постоянно, несколько раз в день, актуализируем информацию для наших операторов с учетом всех поступающих изменений, все изменения сразу оказываются у них на столах.

На горячей линии работают волонтеры из общественных организаций Фото: Ольга НОВИКОВА

Спрашивают про здоровье и учебу

Самарец Александр Д. – опытный волонтер. С мая 2021 года в его послужном списке – «горячая линия» по ковиду, потом – помощь медикам в больницах, сбор гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР и полтора месяца участия в гуманитарной миссии на Донбассе, в Изюме и Балаклее.

- 24 сентября вернулся с Донбасса, и сразу вышел работать на «горячую линию», - рассказывает Александр. – Вопросов много, люди звонят в первую очередь чтобы получить исчерпывающую информацию, ответы на свои вопросы. Чаще всего спрашивают про группы здоровья, с какими заболеваниями подлежат или не подлежат частичной мобилизации. Много вопросов про возраст мобилизуемых. Часто звонят студенты – объясняем, что учащиеся очной и вечерней форм обучения под частичную мобилизацию не попадают, а вот студентов заочного отделения призвать могут. Звонят и с вопросами, что делать, если занят уходом за лежачим родственником, например, мамой. Объясняем: в таком случае нужно взять все документы, которые это подтверждают, медицинские справки, подтверждающие болезнь родственника – и самостоятельно идти с ними в военкомат, не дожидаясь повестки. Там поставят соответствующую отметку в своих документах и не будут присылать вам повестку.

Каждый день на горячую линию поступает около двух тысяч звонков

По словам Александра, каждый день на «горячую линию» поступает и три-четыре звонка с сообщениями об ошибках при проведении частичной мобилизации.

- Все они связаны с тем, что человек не актуализировал в военкомате свои данные – например, ему поставили инвалидность, а он об этом в военкомат не сообщил, - пояснил волонтер. – Мы тщательно записываем все данные и сразу же передаем их далее в военкомат для исправления ситуации.

Хотят записаться добровольцами

Как рассказывают операторы, многие жители Самары звонят на «горячую линию», чтобы записаться добровольцами.

- Таких обращений очень много, - рассказывает журналисту «КП-Самара» оператор Федор М. – Мы записываем все контактные данные таких звонящих, передаем их в военкоматы, и с добровольцами связываются.

Операторы признаются – нагрузка серьезная, однако желание помогать оказывается сильнее усталости.

- Я начала волонтерить еще в пандемию, - рассказывает оператор колл-центра Дарья П. – Но в колл-центре сейчас работаю впервые. Сначала было немного страшно, моральная нагрузка огромная, люди звонят иногда с эмоциями, важно к каждому найти подход. Но я очень рада, что могу помочь. Самое главное, что нужно звонящим на «горячую линию» - это информация. И мы всегда готовы поделиться самой достоверной и свежей инфо

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