Будут ли еще рассылать повестки? Куда везут призывников? Спросили у военкома Самарской области самое важное о частичной мобилизации

Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал о частичной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин рассказал «КП-Самара», все ли повестки разослали в регионе, что брать с собой в военкомат, если вас вызвали, ходят ли по городу патрули и раздают повестки и кто из медиков подлежит призыву.

- Когда частичная мобилизация будет завершена в Самарской области?

- Завершить частичную мобилизацию можно только указом президента Российской Федерации.

- С какими сложностями столкнулись военкоматы?

- В таком масштабе такие мероприятия с Великой Отечественной войны не проводились, поэтому есть определенные сложности. В первую очередь это психологическая нагрузка на сотрудников военных комиссариатов и на граждан, которые к нам приходят.

Мы готовились к таким мероприятиям, отрабатывали их. Теперь мы закрепляем на практике навыки, которые получали во время учений.

- Все повестки разослали?

- Возможно, с уточнением задания, которое возложено на Самарскую область, при необходимости дополнительных специальностей, оповещение будет продолжаться.

- Много пришло добровольцев в военкоматы после объявления о частичной мобилизации?

- Достаточное количество. Приходят и те, кто не подходят под требования мобилизации. Сегодня, знаю, таких было два человека. Они сказали, что хотят служить, написали заявления, их приняли.

Они зачислены также по мобилизации, таким военнослужащим присваивается статус, как у тех, кто служит по контракту: денежное довольствие, социальные гарантии – все это они получают в полном объеме.

- Что брать с собой в военкомат, когда пришла повестка?

- Мы рекомендуем брать теплые вещи. Большие зимние куртки брать не нужно, а вот дополнительный комплект теплого белья не помешает. Можно взять фонарик, нож.

Что не рекомендуем брать? Смартфон с доступом к интернету. Это запрещено законодательно, а в зоне боевых действий такой телефон может привести не только к гибели военнослужащего, который его взял, но и всего подразделения.

- Мобилизуют ли женщин в Самарской области?

- Никого из женщин мы пока не вызывали.

- Куда везут призывников из военкомата?

- Из военных комиссариатов их отправляют в пункты встреч пополнения, затем – в пункт приема личного состава воинской части. Там им оформляют документы и переодевают в военную форму. Дальше военнослужащих отправляют в конкретные подразделения, где они будут проходить службу.

После того, как призывники поступили в подразделения, в Самарской области они проживают в военных городках. Дальше призывников направляют по назначению – в район проведения специальной военной операции.

- Проводится ли медкомиссия?

- В соответствии с законодательством медицинская комиссия во время мобилизации не предусмотрена. Проводится медицинский осмотр в пункте приема и сбора граждан.

Если у призывника есть жалобы, его могут отвезти в медицинское учреждение, где жалоба подтверждается или нет. Если призывник болен, его временно отправляют домой, если диагноз не подтверждается, то отправляют к месту формирования воинской части.

- Много слухов сейчас. Говорят, что по улицам ходят патрули и раздают повестки. Это так?

- У нас не так много сотрудников в военном комиссариате, тем более мужчин, чтобы мы могли их выделить и отправить на улицы вручать повестки. Повестку может вручить сотрудник военного комиссариата, также могут привлекаться отдельные граждане, входящие в аппарат усиления, у них есть соответствующее удостоверение.

- Призывники проходят обучение?

- Не обучение, а боевое слаживание подразделения в соответствии со специальностью. Это может занять до нескольких недель в зависимости от подразделения.

- Может ли сотруднику с бронью прийти повестка?

- Если у сотрудника есть бронь, повестка ему прийти не может. Если у него есть бронь, а повестка пришла, значит документы организацией не представлены в военный комиссариат.

- Если человек, которому не пришла повестка, собрался уехать за границу или за пределы региона, какие документы у него должны быть с собой?

- Выезд за пределы Российской Федерации ограничен для граждан мужского пола до 35 лет. Списки высланы на пункты пропуска. Граждан, которые под эту категорию попадают, выпускать не будут. Если же гражданин младше 35 лет, но он не подлежит мобилизации, он может прийти в военный комиссариат и получить справку установленного образца. Она бессрочная. С ней он может уехать за границу.

Никаких ограничений по перемещению по Российской Федерации для граждан нет. Единственное, нужно соблюдать законодательство: сниматься с воинского учета и вставать на учет на новом месте.

- Кто из медицинских работников подлежит мобилизации?

- Люди тех военно-учетных специальностей, которые необходимы для воинской части или подразделения. Это могут быть и санитарные инструкторы, и фельдшеры, и врачи определенной специальности и подготовки.

Все зависит от того, к какой воинской части сотрудник приписан. Как правило, у всех есть мобилизационные предписания. Могут мобилизовать и женщину-медика, если она подлежит призыву.

Сейчас мы медицинские организации не формируем, но в каждом подразделении должен быть человек, который может оказать помощь. Мы набираем сотрудников, которые имеют подготовку уровня санинструктор и фельдшер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все изменения сразу оказываются на столах операторов: как работает «Горячая линия» по частичной мобилизации в Самаре

В колл-центр «Горячей линии» по частичной мобилизации в Самаре поступает около двух тысяч звонков в сутки (подробности)

«Женим в тот же день»: в ЗАГСе Самары рассказали, сколько браков заключили призывники, попавшие под частичную мобилизацию

В ЗАГСе Самары рассказали, сколько браков заключили призывники, попавшие под частичную мобилизацию (подробности)

Составьте список счетов и напишите доверенности: самарский адвокат рассказала, какие документы стоит оформить мобилизованным

Адвокат рассказала самарцам, какие документы подготовить перед вызовом на воинскую службу при частичной мобилизации 2022 (подробности)