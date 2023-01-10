Терял сознание от потери крови: росгвардеец спас жизнь мужчине, которого пытался зарезать попавший в ДТП водитель

Сотрудник Росгвардии стал свидетелем происшествия и бросился на подмогу. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

В Самарской области обычная авария едва не закончилась трагедией. После столкновения автомобилей у водителей произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В результате один из оппонентов едва не погиб. К счастью, на помощь к нему пришел сотрудник Росгвардии.

Вытащил нож и начал наносить удары

Эта история произошла в областной столице. Обычный будничный день, Заводское шоссе заполнено потоком транспорта. Внезапно два автомобиля сталкиваются. ДТП незначительное – в таких случаях, как правило, водители спокойно решают конфликт и разъезжаются по своим делам. Однако на этот раз ситуация оказалась в разы печальнее.

– Дорожно-транспортное происшествие переросло в сильный конфликт между водителями. В какой-то момент один из них достал нож и нанес несколько ударов своему оппоненту, – рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.

Раны оказались довольно серьезными: пострадавший потерял много крови и начал терять сознание. К счастью, помощь подоспела быстро.

Обезоружил водителя и оказал первую помощь пострадавшему

Свидетелем жуткого происшествия стал водитель ОМОН «Смерч» (на транспорте) управления Росгвардии по Самарской области Денис Д. В этот момент мужчина ехал по служебным делам. Заметив дорожный конфликт, оперативник бросился на подмогу.

– Мгновенно оценив обстановку, росгвардеец обезоружил и обезвредил злоумышленника, оказал первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвал скорую помощь и полицию. Он находился рядом с раненым вплоть до приезда медиков, контролировал его состояние, – поделились в региональном управлении Росгвардии.

К слову, прибывшие медицинские работники отметили, что росгвардеец своевременно и верно оказал помощь пострадавшему. Благодаря этому сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Что касается нападавшего, он получил свое наказание. Оперативники задержали его на месте происшествия, вопрос о привлечении к ответственности в данный момент решается.

Отметим, что в скором времени награда найдет героя этой публикации – Дениса Д. Руководство управления Росгвардии по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудника.

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