В Самаре из-за строительства метро ограничат движение на перекрестке после 8 октября 2022 года

Регулировка будет на всех перекрестках, которые задействуют в схемах объезда зоны строительства.
Фото: администрация Самары
В конце следующей неделе на перекрестке, расположенном в зоне строительства метро, в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой введут ограничение движения транспорта.
— Изменения вступят в силу ориентировочно 8 октября, перекрытия будут организованы в два этапа, — рассказали в администрации Самары.
В первый этап перекресток закроют полностью для переустройства всех инженерных коммуникаций. Предполагается, что работы закончат за 39 дней. Регулировка будет на всех перекрестках, которые задействуют в схемах объезда зоны строительства. На этих улицах зададут режим «зеленой волны», чтобы они были удобны для въезда и выезда.
Регулировочные работы проведут на перекрестке улиц Осипенко и Ново-Садовой, Первомайской и Ново-Садовой, Молодогвардейской и Полевой, Волжском проспекте и Осипенко, Молодогвардейской и Первомайской, Осипенко и проспекте Ленина, Первомайской и проспекте Ленина, Полевой и проспекте Ленина, Мичурина и Полевой и др. Дополнительный светофор будет на пересечении Невской и Ново-Садовой.
Сейчас в районе перекрестка заканчивается тоннель метро, и там же будет его продолжение. В дальнейшем туда опустят щит и начнут продвигать в сторону улиц Галактионовской и Красноармейской, где идет возведение станции «Театральная».
Скорректируют также маршруты общественного транспорта и работу светофоров. После завершения первого этапа работ и выноса инженерных коммуникаций начнется второй этап строительства. Для этого временную схему организации движения изменят.
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