«Наконец-то избавилась от проклятого зонда»: в Самаре врачи помогли девушке, которая восемь лет ела через трубочку

Из-за болезни Маша вот уже 8 лет не может глотать. Фото: БФ ЕВИТА

В Самаре врачи помогли девушке, которая восемь лет могла есть только через трубочку. Операцию провел столичный эксперт во время мастер-класса для хирургов самарских городских больниц №5 и №7. Медиков научили помогать взрослым пациентам, которые из-за тяжелого заболевания больше не могут глотать самостоятельно. Организовать такой мастер-класс помог благотворительный фонд ЕВИТА.

«Пыталась выдрать трубку из горла»

С 18-летней Машей М. из Сергиевска жизнь обошлась не слишком милосердно. Девочка осталась сиротой, и с ранних лет ее воспитывали бабушка с дедушкой. Но беда не приходит одна: коварная болезнь приковала Машу к постели.

- У Маши коварное заболевание, из-за которого она не может ходить и которое однажды чуть не забрало ее жизнь, - рассказывает исполнительный директор БФ ЕВИТА Ольга Шелест. – Тогда девочку удалось спасти, но вот уже 8 лет Маша дышит через трахеостому и кушает через зонд - трубку в горле.

Благодаря мастер-классу Маша избавилась от трубки в горле. Фото: БФ ЕВИТА

При этом в отличие от многих других паллиативных детей интеллект девочки от болезни не пострадал, она умеет говорить и полностью понимает, что с ней происходит. Сложно представить, что чувствовала малышка, обреченная на еженедельную болезненную замену зонда в горле и трубки в носу.

- Она постоянно стремилась выдрать эту трубку и мотала головой, не давая вставить ее обратно, - вспоминает бабушка Маши.

Долгожданный мастер-класс

Альтернативы не было - до недавнего времени больных, которые во взрослом возрасте внезапно утратили способность глотать, ждала незавидная участь. Зонд-трубка в горле или установка катетера – выбор у самарских медиков был невелик. В столице таким пациентам уже устанавливают гастростомы – специальное приспособление, которое позволяет вводить питательные смеси непосредственно в желудок через брюшную стенку. Однако в Самаре хирурги такими навыками не владели.

Все изменилось, когда по инициативе БФ ЕВИТА в Самару приехал столичный хирург-эндоскопист Илья Захаров. Он провел для врачей самарских горбольниц №5 и №7 мастер-класс по установке гастростомы. И первой подопечной, которой он повел операцию, стала Маша.

Столичный хирург-эндоскопист объяснил, как ставить гастростому и как за ней ухаживать. Фото: БФ ЕВИТА

Едва девушка отошла от наркоза и поняла, что с ней произошло, глаза ее загорелись радостью.

- Наконец-то я избавилась от этой проклятой трубки! – с облегчением выдохнула она.

«Глаза врачей горели»

Кроме Маши Илья Захаров прооперировал и еще двух девушек-инвалидов, подопечных интерната, которые питались через зонд. Еще одному 23-летнему пациенту операция помогла избавиться от установленного вместо гастростомы катетера Пеццера и заменить его на современную систему.

Мастер-класс организовал самарский минздрав по инициативе БФ ЕВИТА. Фото: БФ ЕВИТА

- Я очень рада, что самарский минздрав откликнулся на наше предложение привезти в Самару московского хирурга Илью Захарова, который имеет опыт постановки низкопрофильных гастростом самым сложным пациентам, - отметила Ольга Шелест. – А еще я заметила, как горели глаза самарских врачей, как бурно они обсуждали все детали операций, и их результаты. Наш фонд оставил еще три набора для таких операций. Теперь врачи из Самары смогут провести их самостоятельно, когда появятся пациенты, которым это необходимо.

А жизнь Маши теперь станет хоть немного комфортнее и легче. Девочка твердо намерена беречь тоненькую трубочку гастростомы, которая принесет ей облегчение после долгих лет жизни с зондом.

Помочь подопечным БФ ЕВИТА можно здесь.

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