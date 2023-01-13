«Сняли с поезда и отдали под суд»: самарец из Германии пытался добраться до России с двумя детьми, но оказался в беде

Дмитрий Гаан с семьей оказались в непростой ситуации в чужой стране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История Дмитрия Гаана началась еще в начале прошлого года. Мужчину родители еще ребенком увезли из Самары в Германию в 90-х, но с началом спецоперации на Украине, он решил встать на защиту своей Родины. Для этого ему необходимо было вернуться в Самару и пойти добровольцем в рядах российской армии. Мужчина взял жену и двоих маленьких детей и отправился в Россию. Но все оказалось не так просто и коренной самарец столкнулся с целым рядом бюрократических препон. Ему даже пришлось выехать в Казахстан, чтобы оформить там документы для законного пребывания в России. В начале 2023 года казалось, что ситуация разрешилась и семья с двумя маленькими детьми села в поезд, идущий в Самару. Но вдруг в вагон зашли казахстанские полицейские и арестовали семью Гаан.

- Мы наконец-то добились оформления визы в Россию, купили на последние деньги билеты на поезд до Самары, но нас сняли с маршрута. Сегодня, 13 января, состоится суд, - рассказал журналисту «КП-Самара» Дмитрий Гаан, который оказался в сложной ситуации в другой стране.

Почти год странствий по чужим странам

Дмитрий Гаан вместе с женой и двумя дочерями уехал из Германии, так как за поддержку России там его ждала тюрьма. Приехав в Самару, он начал оформлять российское гражданство и сдавать экзамен на носителя языка, чтобы с полным пакетом документов пойти в военкомат. Однако регистрация жителя Германии затянулась, а виза подходила к концу. В итоге Дмитрий с семьей уехали в Казахстан, чтобы уже оттуда снова попробовать оформить визу в Россию и продолжить собирать документы на СВО.

В Казахстане тоже оказалось не все просто. Чтобы сделать там визу в Россию, нужно было предоставить в посольство разрешение на непрерывное пребывание в этой стране более 90 дней. Такого документа у Дмитрия не было, он начал оспаривать данное правило, но представители посольства остаются непреклонны.

- У меня есть официальное письмо из МИД в Москве, где указано, что для получения визы не нужна регистрация в Казахстане. Мне нужно было лишь получить приглашение в Самару от кого-либо из родственников, это мне удалось. Однако в посольстве в Астане игнорируют письмо из МИД и настаивают на своем, - рассказывал нам Дмитрий в конце того года.

Семья Гаан почти год пытаются вернуться на родину в Россию Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Оформили визу, но не выпустили из Казахстана

После новогодних праздников Дмитрию и его семье все же оформили визу. В этом очень поспособствовали наши самарские полицейские и столичные чиновники из МИД, которые направили в Казахстан телеграмму. Семья Гаан была счастлива, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки и совсем скоро они приедут домой в Самару. Но в пятницу, 13 января, произошло то, чего никто не мог ожидать.

- Нас сняли с поезда, будет суд. Нас обвиняют в нарушении визового режима на территории Казахстана. Пока шло оформление документов, наши визы истекли. В лучшем случае, суд может назначить штраф за просрочку, но самое страшное – нас может ждать депортация в Германию, где меня посадят как минимум на 5 лет, - говорит коренной самарец.

Сейчас судьба семьи Гаан находятся в подвешенном состоянии. Даже если суд Астаны назначит им выплату штрафа, то они не смогут его заплатить, так как на руках у семьи всего лишь 15 тысяч рублей, а деньги за билеты на поезд в Самару, с которого их сняли, не вернули. Мужчина очень переживает за свою семью и находится в растерянности. Они в чужой стране, без средств к существованию, да еще и на скамье подсудимых. Дмитрий признается: сейчас его семье остается надеяться только на чудо.

«КП-Самара» следит за развитием событий.

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