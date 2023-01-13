Бесследно исчез перед Новым годом: пропавшего в Самаре молодого человека нашли погибшим

Игоря Ц. искали почти месяц. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Самарской области

– Пропал житель Самары, 23-летний Игорь Ц. Он худощавого телосложения, у него темные волосы, карие глаза… – так гласила ориентировка, опубликованная региональным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» накануне Нового года.

Игорь Ц. бесследно исчез 18 декабря 2022 года. Парня искали родные, близкие, неравнодушные граждане. Почти месяц жители Самарской области следили за этой историей. Точка была поставлена в четверг, 12 января. К сожалению, конец истории оказался трагическим.

Ушел в майке и босиком

Информация об исчезновении Игоря Ц. появилась 30 декабря 2022 года. В социальных сетях сообщалось, что молодой человек ушел в майке и трико, при этом был босиком. Погода в тот день оставляла желать лучшего: город накрыл сильный ледяной дождь, на регион медленно надвигались морозы. Жители Самарской области переживали за земляка: в комментариях под записями об исчезновении молодого человека они желали сил родным пропавшего и выражали надежду, что он вернется живым.

– Бедный парень, такой молодой. На улице ужасные морозы. Пожалуйста, найдись, – писали пользователи социальных сетей.

Молодой человек был найден только в середине января 2023 года. К сожалению, его обнаружили погибшим.

Лежал лицом вниз и был полураздет

Вечером в четверг, 12 января 2023 года, в социальных сетях появилась информация о том, что на Волжском шоссе, 106 в Самаре обнаружено тело молодого парня. Он лежал на асфальте лицом вниз и был полураздет. Верхняя одежда, обувь и даже носки отсутствовали, на парне были только майка и брюки.

– Тело нашли в районе «Агропарка». Видимо, парень замерз на улице и лежит там давно. Тело было невозможно поднять с земли, примерзло полностью. После вызова полиции его немного отогрели, что транспортировать в морг, – сообщали интернет-пользователи.

Пока жители гадали, кого именно постигла столь ужасная смерть, личность погибшего установили. Им оказался пропавший 18 декабря 2022 года Игорь Ц. Об этом в комментариях сообщили его родственники.

Следствие ведется

Причина смерти молодого человека пока остается загадкой. Жители региона строят свои предположения. Некоторые уверены, что над молодым человеком совершили расправу. Другие отмечают: такие морозы не щадят никого, парень просто оказался не в то время и не в том месте. Установить настоящие обстоятельства гибели самарца предстоит следователям. Работа в этом направлении уже ведется.

– В настоящее время по факту произошедшего проводится процессуальная проверка, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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