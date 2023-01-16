«Выгребли подчистую»: в Тольятти неизвестные украли орехи из кормушек для белок и птиц

Тольяттинцы пытаются спасти бельчат, у которых отбирают еду люди Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Это не просто возмутительно, это просто невозможно понять! – активисты из Тольятти, которые наблюдают за белками и птицами в лесу Автозаводского района и подкармливают их, пишут гневные посты в местных пабликах.

Как выяснилось, причиной возмущения городских зоозащитников стал вопиющий случай, который произошел на днях на полянах, где они кормят белочек и других лесных обитателей. Инициативная группа разложила орешки и семечки по кормушкам, а через пару часов там было абсолютно пусто. Волонтеры уверены, что за это время белки не смогли бы съесть всю еду и не оставить ни крошки в кормушках. Куратор инициативной группы Людмила Сивоконь рассказала журналисту «КП-Самара», что происходит на беличьей поляне сейчас, в январе 2023 года.

- Вообще воровство орехов началось еще летом и взрослыми, и детьми. Но чтобы прямо подчистую кормушки выгребали – это было впервые. Мы все в шоке от такой наглости, - говорит Людмила.

Ловили за руку воришек

Неравнодушные тольяттинцы, которые подкармливают зверей на поляне, неоднократно лично ловили за руку воришек. По словам Людмилы, дети могут при родителях залезть в кормушку, а те им даже не делают замечания.

- Когда я прихожу на поляну, я кладу пакет с орехами на пень и иду кормить бельчат. В этот момент может подойти ребенок и без спроса забрать орешки себе. Я обычно подхожу к родителям и делаю замечание, но это людей не останавливает, - говорит неравнодушная жительница Тольятти.

Белочкам разрешено кушать далеко не все Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неадекватная пенсионерка против белок

Помимо воровства лакомств для зверей и птиц и подкладок яда в кормушки, волонтеры столкнулись еще с одной проблемой – неадекватное отношение одной из посетительниц поляны. Женщина в возрасте приходит в лес, срывает с деревьев объявления со списком разрешенных для бельчат продуктов и оскорбляет активистов. У инициативной группы возникают предположения, что пенсионерка может быть связана с исчезновением корма из беличьих домиков.

- Она говорит, что мы секта и выражается нецензурно в адрес волонтеров. Мы даже начали клеить списки продуктов выше ее роста, чтобы не достала, но женщина теперь просит проходящих мимо мужчин сорвать объявления, так как она не достает до них, - рассказывает нам Людмила.

Кто эта женщина и чего она пытается добиться, никому неизвестно. Ясно лишь одно, что если она будет продолжать вести себя подобным образом, то бельчата в скором времени могут сменить место жительство, и тогда зоозащитники больше не смогут присматривать за ними и подкармливать вкусностями.

"Угостили" белок костями от холодцы

Ранее «КП-Самара» уже рассказывала историю белок из Тольятти. Тогда волонтеры переживали по поводу того, что люди несут в лес запрещенные продукты и белочки погибают одна за другой. После выхода нашей статьи толльяттинцы не перестали, к сожалению, кормить животных ядовитой едой, но прецедентов стало немного меньше.

- В этом году нас спасли морозы -30, поэтому люди не приносили на новогодние праздники в лес свои протухшие салаты. Однако мы находили уже в кормушках хлеб, пряники и даже кости от холодца. Это уму непостижимо, как можно было додуматься положить кости белкам, - возмущена зоозащитница.

Тольяттинцы несут в лес мусор и убивают белок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Людмила Сивоконь и другие любители белочек в Тольятти настоятельно просят перед походом в лес к зверям, изучить список запрещенных для них продуктов, чтобы избежать их гибели. Директор ветеринарного центра «Никольский» Елена Чигарева составила для читателей «Комсомолки» список разрешенных и запрещенных продуктов для лесных обитателей:

С собой в парк для белочек можно взять:

1. Грецкие орехи

2. Кедровые орехи

3. Фундук в скорлупе

3. Яблоки

4. Морковь

5. Семечки подсолнечника лучше давать не жаренные, а сушеные.

Категорически нельзя:

1. Арахис

2. Кешью

3. Миндаль

4. Печенье

5. Шоколад

6. Соленая и копченая еда

7. Корма для кошек и собак

8. Капуста и картошка

9. Молочные продукты

10. Сахар

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