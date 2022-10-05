«Каждый жулик мнит себя героем»: подполковник МВД из Самары рассказал о секретных техниках допросов

5 октября отмечается День работников уголовного розыска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День чествования сотрудников уголовного розыска, 5 октября, редакция «КП-Самара» поговорила с исполняющим обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Самара Алексеем Сергеевичем Гусевым. Подполковник полиции работает в уголовном розыске с 2009 года, а в августе 2022 года был назначен исполняющим обязанности начальника отдела. Мы узнали у молодого и перспективного полицейского, как ловят преступников в Самаре и какие секретные техники используют опера при поимке жуликов.

- Сколько Вы работаете в МВД? Почему решили стать полицейским?

Я никогда раньше не задумывался о работе тогда еще в милиции. Мои друзья настаивали на том, чтобы я устроился в МВД, так как считали, что у меня врожденная харизма, отличная хватка и стремление к порядку и справедливости. В 2009 году я пришел в уголовный розыск и до сих пор моя жизнь неразлучна со службой. С августа 2022 года я являюсь исполняющим обязанности начальника отдела уголовного розыска по Самаре.

- Какими качествами должен обладать хороший полицейский?

Важным качеством, которым должен обладать полицейский – это чувство порядочности, стремление помочь и, конечно, контроль своих эмоций. Мне часто помогал этот навык, когда во время оперативно-розыскных мероприятий приходилось притворяться кем-то другим, чтобы не спугнуть предполагаемого преступника. Я примерял на себя маску соседа, прохожего и даже притворялся пьяным. В этот момент важно не показывать свои эмоции, контролировать чувства и полностью обладать собой и ситуацией. Этот навык приходит с опытом, так как сотрудники за время службы общаются с большим количеством разных людей. Нас не обучают на психологов, но, по сути, мы учимся на практике «читать» людей, чтобы раскрыть преступление.

- Кто был Вашим наставником?

В начале моего пути у меня было трое замечательных наставников, которые научили меня всему, что должен знать хороший опер. Сейчас двое из них уже на пенсии, но мы продолжаем хорошо общаться, а один, к сожалению, скончался. Я очень благодарен им за все то, что они мне дали. Благодаря этим навыкам и полученному опыту я стал тем, кем являюсь сейчас. Все знания, которые я накопил за время службы, передаются новому поколению оперов. В нашей работе самое главное – это уважение и взаимовыручка, а также терпение и сдержанность.

- Расскажите о своем первом уголовном деле?

В самом начале моей службы в органах внутренних дел в городе орудовала банда жуликов одной из соседних республик, которые грабили прохожих возле торговых центров. Между собой мы с коллегами прозвали их «барсеточники». Преступники выбирали жертву возле торговых центров, магазинов и других зданий, где установлены банкоматы. Как только человек выходил на улицу с деньгами, они хитростью грабили его. Пострадавшими были и мужчины, и женщины. «Барсеточники» придумывали изощренные способы, чтобы отвлечь жертву, например, подкладывали под колеса автомобиля иголки, а когда человек выходил из машины, они нападали на него.

Я тогда был, как говорится, «зеленый», но мой пытливый ум не мог мне позволить продолжения серийных нападений на самарцев. Я пошел к начальнику уголовного розыска и рассказал о своих предположениях, что банда гастролирует по всей Самаре. Руководитель позволил мне заняться этим делом, поднять похожие уголовные дела и обратиться за помощью к коллегам из других районных отделов. Проведя большую и трудоемкую работу, мне удалось установить предполагаемого главаря «барсеточников». Мы собрали пострадавших и провели опознание.

Конечно, жулик не признавался в преступлениях, но у нас были все основания его задержать. Когда он понял, что его раскрыли, он не стал больше отнекиваться и дал нам признание. Самое интересное, что взамен на показания он попросил отпустить его на собственную свадьбу. Как он сказал, его невеста уйдет от него, если он с ней не поженится через три дня. К сожалению, как бы нам не хотелось делать добро, отпустить преступника мы не можем. В итоге банду «барсеточников» осудили на большие сроки. О том, ушла от него невеста, когда он сел в тюрьму, или нет, история умалчивает.

- Расскажите о хитростях, к которым прибегаете во время работы?

Каждый жулик считает себя гением преступления. Они до поры до времени выскальзывают из рук правосудия, но в конечном итоге полицейские их переигрывают. Еще одна хитрость грамотного опера – умение выжидать и быть готовым вовремя сделать грамотный «ход конем».

В моей практике был случай, когда подозреваемый на опросе начал на ходу придумывать невероятную историю своего алиби. Я слушал, записывал, кивал головой, а когда почувствовал, что мужчина заврался уже полностью, стал задавать вопросы, которых он не ожидал. Эта техника замечательно работает с людьми, которые врут, главное – поймать нужный момент.

- В фильмах и сериалах герои-полицейские показывают свои методы работы. Можно ли этому верить?

Современный кинематограф выставляет полицейских какими-то супергероями, которые по тени или волосу могут определить личность жулика. Нет, такому верить не стоит. Зачастую, это художественный вымысел.

Более приближены к реальной работе оперов – советские фильмы. Мне очень нравится «Место встречи изменить нельзя», «Бриллиантовая рука», «Шерлок Холмс». Каждый полицейский использует в работе знаменитый метод дедукции. Приходишь на место преступления, осматриваешься и от общих планов постепенно приходишь к частному. Это работает всегда, нужно просто учиться видеть улики.

- А преступники подражают героям фильмов?

Сейчас, когда развит Интернет, соцсети, в которых, к сожалению, много негативных примеров, таких подражателей становится немало. Молодежь идет на преступления из-за неопытности, они думают, что ничего страшного не произойдет, например, от розыгрыша над прохожим. Пранк может закончиться плачевно, а это уже совсем не смешно. Достаточно поставить себя на место разыгрываемого, никому бы не было это приятно.

Продолжают подражать и громким преступлениям, которые были обнародованы в масс-медиа. Также, несколько лет назад в Самаре появилась ОПГ, которые грабили банки. Их личности долго не могли опознать, потому что на «дело» они приходили в масках с лицом человека, которая полностью искажала его собственные черты. Похожие преступления происходили в других странах, есть много художественных фильмов, где преступники прибегают к подобной анонимности. Так, что сказать, что самарские грабители придумали что-то новое – нельзя. В конечном итоге банда была обезврежена и сейчас все члены ОПГ проводят свои немаленькие сроки в местах лишения свободы.

- Ловили маньяков или серийных убийц?

Был в моей практике один преступник, которого, в принципе, можно назвать серийным маньяком. У него был свой собственный «почерк» - он проникал только в квартиры на первых этажах, к одиноким девушкам. Его интересовали не только золотые украшения и мелкая бытовая техника, он расправлялся со своими жертвами, душил и насиловал их. Некоторым жертвам удалось выжить, они активно помогали нам искать сексуального маньяка.

Когда случилось очередное проникновение в квартиру, нас поначалу сбило с толку одно обстоятельство, которое никак не было похоже на серийного преступника. Из квартиры жертвы пропала клетка с попугаем. По почерку, это был наш преступник, но зачем ему понадобился попугай? Ответ на этот вопрос мы получили от этого нелюдя самого при задержании. В его квартире была обнаружена та самая клетка, но попугайчика было уже два. Жулик начал рассказывать, что у него уже жил один попугай, а когда он залез в квартиру своей жертвы, увидел птицу и решил взять своему питомцу друга. И такие неоднозначные персонажи бывают в нашей службе, а наша задача – найти и привлечь к ответственности.

- Какой совет можете дать будущим и действующим сотрудникам уголовного розыска?

Уголовный розыск – это невероятная служба, когда, несмотря на время, погоду и обстоятельства, тебе необходимо, во что бы то ни стало, найти и обезвредить преступника. Это вызывает чувство гордости, что твоя работа помогла привлечь к ответственности, тем самым помочь мирным гражданам. При каждом новом раскрытом деле испытаешь эмоции как в первый раз. Когда поймаешь первого жулика – больше не отпустит. С опытом и стажем азарт не угасает, это просто не передать словами.

В День работников уголовного розыска я хотел бы пожелать всем коллегам оперского фарта, чтобы удача не покидала, а дела раскрывались. Ветеранам большое спасибо за переданный опыт. С праздником, опера!

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