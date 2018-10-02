«Лихие 90-е — каждый день что-то происходило!»: милиционер-ветеран вспомнил «воровские» разборки и оперативные комбинации

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-02T11:47:36+03:00

Александр Борисов пришел на службу в 29 лет, но она все равно стала главным делом его жизни Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Полковник в отставке Александр Борисов рассказал «КП-Самара», как вместе с коллегами раскрывал жестокие убийства и учился общению с бандитами

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Уже на этой неделе, в пятницу 5 октября, столетие будет отмечать полицейский уголовный розыск. «Комсомольская правда» совместно с региональным ГУ МВД рассказывает о нынешних и бывших оперативниках Самарской области. Очередным героем нашего специального проекта стал Александр Борисов, который много лет ловил преступников в Кировском районе, а в конце 2001-го возглавил УУР в ГУВД.

Пришло время шпану гонять!

Александр родился в Куйбышеве в 1956 году. Закончил школу, поступил в Куйбышевский авиационный институт, но потом перевелся в «политех» на специальность инженера-механика и высшее образование получил именно там. Молодой человек вместе с родителями работал на заводе Фрунзе, занимался карате у тренера Александра Семенюка, служил в армии в венгерском Дьере в танковых войсках...О милиции и мыслей не было, туда он попал уже в достаточно зрелом возрасте.

— Вызвали в партком, сообщили, что есть вариант. А у меня друзья близкие работали в милиции — Володя Супрун, Сергей Кольцов. Они тоже сказали — «Саня, время пришло, пора погоны надевать и шпану гонять!», — улыбается Александр Валентинович. — У меня жена и ребенок, все немножко заводские, поэтому удивились моему решению, ведь думали, что я останусь гражданским. И перспективы были хорошие, старшим инженером являлся. Но родные поддержали, когда я согласился. И в «поздние» 29 лет я оказался в МВД.

Ветеран сегодня в числе тех, кто возглавлял управление уголовного розыска ГУВД Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борисов устроился в Кировский РОВД — на первых порах участковым. Прежде чем выйти на патруль улиц, ему пришлось пройти школу милиции. 5 месяцев в последней пошли на пользу — новичков знакомили с законом, показывали, как обращаться с оружием, составлять протоколы, осматривать места происшествий. Все доходчиво и приземлено, приближенно к действительности.

-То, чему нас учили — очень отличается от того, что в кино показывают. Там ерунда, — считает милиционер. — Вот, например, сейчас идет «Ищейка» — сложно профессионалам смотреть. Хороший, легкий сериал, полиция в положительном свете, но принципиально неправильно демонстрируют, как мы работаем. Опера и расследование ведут, и вскрытия проводят...Такого не бывает. Всегда работает целая группа. С другой стороны — «Улица разбитых фонарей», вот там я себя вспоминаю. Вся «дурь», что там показана — наша жизнь. Но оно и понятно, там сценарий писал Кивинов — сам бывший опер из Питера.

Нельзя спрашивать: «Ты где это взял?»

Начинающему милиционеру поначалу приходилось часто разбираться с автомобильными кражами — в те годы существовал дефицит с производством машин «Жигули» и недобросовестные граждане воровали лобовые стекла и колеса чуть ли не каждый день. Доходило до того, что люди даже ночевали в своих авто, чтобы их защитить. С гаражами тогда было проблематично, как и с платными стоянками.

— Еще из квартир ценности тащили. Фомкой отжимали дверь и попадали в чужой дом. Ну и грабежи — шапки ондатровые в моде были у женщин. Жулики их снимали и на продажу на рынок Энергетик отвозили, где Кинель. Мы там эти шапки искали, — добавляет Александр Борисов.

Милиционер отмечает, что с жуликами нужно общаться на равныхФото: Альберт ДЗЕНЬ

Инспектором УР Кировского района мужчина стал в 1986 году. Освоиться помогали опытные наставники:

— Владимир Дадуров, Владимир Трушин — люди, которые научили меня быть оперативником. Рассказывали о камерных разработках, о том, как правильно общаться с задержанными, как выстроить свой день, провести агентурно-оперативную разработку. Все показывали живьем, а не просто «иди, почитай». Говорили, когда неправильные слова произношу. У нас запрещено жулика спрашивать: «Ты где взял?» Надо: «Откуда это у тебя?» Слово «где» коробит. Научили жаргоны понимать и советовали «не строить из себя суперопера», потому что преступники это быстро раскусят. Чтобы правильно выстроить отношения с подследственным, нужно разговаривать с ним на равных.

По словам Борисова, коллектив в Кировском районе был замечательный. Сослуживцы из 80-х, 90-х, 2000-х собираются на День милиции до сих пор, до 150 человек, снимают кафе. В совете ветеранов председательствует Сергей Колесников , который эти встречи хорошо организовывает.

Благодарность пьяного потерпевшего

Работы у милиционеров хватало. Одно из первых дел, которые произвели впечатление на Александра Валентиновича — кража чешского мотоцикла. Здесь еще начинающего сотрудника удивила реакция жертвы:

— Мы с парнями жуликов двоих задержали и «раскололи» их на кражу мотоцикла «Ява» — хороший, двухцилиндровый, такие в дефиците были. Приехали и изъяли его в ходе обыска в гараже в 66 квартале. Помог в этом деле Михаил Агафонов, сильнейший паренек, возглавлявший группу по кражам автомототранспорта. Узнали ФИО хозяина и вместе с Виктором Елагиным, моим напарником, приехали к нему после суток. Подхожу, а владелец с друзьями сидит и пьет водку. Говорю: «Друг, приди ко мне, я тебе мотоцикл верну». Он за меня цепляется: «Спасибо, друг!» И паспорт свой сует: «Посмотри, пожалуйста». «Да что мне твой паспорт?» А тот настаивает — «Посмотри!» И я гляжу, а он продолжает: «Представляешь, у меня сегодня День рождения и мне подарок такой. Давай лупанем!» Я отмахиваюсь: «Отстань, после суток я, поспать хочется. Ты вот как трезвый будешь, приходи». Но вижу, ему приятно, человек действительно счастлив. Предлагал покатать нас, мол, знает, что у нас проблемы с машинами. Вежливо отказались, но были довольны проделанной работой.

Северный Кавказ — сложные воспоминания

Командировка на Северный Кавказ - тяжелые и личные воспоминания оперативникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Основные годы службы героя нашей публикации пришлись на суровые девяностые годы. Обстановка в губернии тогда была страшная.

— Я на стрелки ездил через день, то автоматчиков возьму, то еще кого, — признается ветеран. — Бывало, звонят дежурные: «около ТЭЦ огромная стрела». Я беру ГАИшников, с мигалками подлетают . Одна бригада стоит, вторая. Что делать — не знаю. Между собою толкуют, рамсы какие-то. А у меня автомат с собой. Бегу: «На землю! Лежать!» Передергиваю затвор, патроны летят, но не стреляю. Сам напуган! Они тоже с пистолетами, но смотрю, ложатся. Начинаем «шмон» — у одного три «ТТ», у другого еще какое-то оружие, половина лиц знакомые, понимают, что я не уйду просто так. И такое через день! Помню, из гранатомета по администрации Кировского района стреляли один раз. К счастью, никого в кабинете у главы не было, да и взрыва не случилось.

В середине 1990-х Александр Борисов уезжал на Северный Кавказ — период между первой и второй войной. Там милиционеры из Самарской области работали на блокпостах:

— Тяжелое время, правду вам никто не расскажет. Главное одно — со мной оттуда приехали столько народу, сколько выезжали туда. Я ни одного человека не потерял. Но так не у всех. Когда мы ехали назад — шестеро ребят с Питера погибли. Очень сложные воспоминания. Все, что было, пусть там и останется.

Непонятные убийства и погибшие ГАИшники

На родной территории тоже жилось непросто. Некоторые преступления до сих пор всплывают в памяти.

— В начале 2000-х летом мы начали находить убитых голых женщин. Я могу ошибиться, но штук пять нашли. Причем, все разного статуса, — вспоминает Борисов. — Жрица любви, бывшая адвокат, сгоревшая, задушенная...Много «ковырялись», ужас какой-то. Не помню, раскрыли или нет, но дело было длящееся. А тела находили в лесу, где Красноглинское шоссе. Там в те годы же повязали маньяка. И после этого стали появляться новые жертвы. Сложное дело, потому что никак не удавалось зацепиться и связать эти происшествия, хотя убийства раскрывались неплохо.

Рассказывать Александр Борисов сегодня может не все. Многие из тех, с кем и против кого он работал, до сих пор при делахФото: Альберт ДЗЕНЬ

Другой «ком в горле» — гибель двух сотрудников ГИБДД. Ночью возвращались после смены на Ново-Садовой и попали под машину, мчавшуюся на огромной скорости:

— 1998 год, по-моему. Оба с Кировского района. Хорошие парни, принципиальные, я хорошо их знал. Водитель скрылся. Мы очень замучились искать виновного, всех подняли, ковырялись, задерживали людей, все «шестерки» — следы этой машины остались на месте — перелопатили, стоянки, гаражи, сервисы. ГАИшники по своей инициативе искали отчеты со всего города. Я такого оперативно-разыскного материала по делу давно не видел! Всем миром навалились и к своему греху не помню, чтобы раскрыли.

Розыгрыш, как способ раскрыть преступление

Но положительных результатов все-таки добивались больше. И во многом благодаря настойчивости и находчивости оперативников.

— На Металлурге однажды мальчишка приемный, лет 15 ему, убил отца и мать, топором зарубил пенсионеров. Я тогда был начкрим. Заслуга в раскрытии этого преступления в основном моих ребят из 15-го отдела — Юрия Паршина и Анатолия Тявина. Очень хорошие ребята, красавцы, — хвалит коллег полковник милиции в отставке. — Когда о преступлении сообщили соседи, мы приехали на место, парнишка этот такой спектакль разыграл! Сильно рыдал, волосы на себе рвал, мы даже отбросили его разрабатывать, и мысли не возникало...

Однако после осмотра места происшествия стражи порядка поняли, что никто посторонний не мог учинить расправу. Ничто на это не указывало:

— Юра и Толя приезжают и говорят -»Он, сто процентов, Сань». Я им: «Вы не ошиблись? Мне ж башку снесут. Давайте делайте, но красиво чтобы». И они сделали. Уловили в процессе общения ниточку фальшивости, наигранности в поведении парня. Я не увидел этого, а они смогли. Молодцы, профессионалы, психологи по долгу жизни. И мальчишка раскололся. Признался, что деньги ему нужны были, банально до ужаса. Орудие нашли, улики. Преступника осудили. Его самого убедили, что нужно сказать правду, ведь тяжело будет с таким грузом жить.

Экс-руководитель УР отмечает, что Тявин и Паршин настоящие примеры для подражания:

— Они такие «комбинации» разыгрывали раньше — трудно представить. Паренька зарезали одного, в квартире. Доказывать было тяжело. Пришлось немного хитрить. Юра Паршин — мастер на всякие розыгрыши, очень интересно пытался собрать доказательную базу. У него даже был ридикюль специальный, как у хирургов в фильме, халат, чепчик — он иногда под видом врача проводил мероприятия. А в этот раз они измазали женщину кровью, которая тоже была на месте убийства. Для этого застрелили ворону. И подозреваемому сказали: «Ты когда парня убил и толкнул, на нее попал. Она все рассказала». И он признался.

Воровская сходка на Московском шоссе и граната в кастрюле

Часто Борисову приходилось встречаться с криминальными авторитетами. Большой резонанс имела знаменитая сходка в гостинице на 18 километре Московского шоссе.

Купец - один из участников воровской сходки, ему тогда удалось убежать

— 26 человек собрались — авторитеты и воры в законе. Плюс их помощники, — говорит милиционер. — Преподносилось, что они нефтяную тему рассматривали. А еще тогда один паренек ударил вора в законе, он был не прав. Эту тему тоже хотели обсудить. Приехали в Самару, мы об этом узнали и туда сотрудника с 6-го отдела послали. Нарядили, цепь золотую на него надели. Красивая операция была. Наш человек приехал, модный, лысый такой, колоритный. Мы договорились, что он там немножко забазарит, обострит отношения, потом выйдет на крыльцо — если шапочку снимает, то всех берем. И вот он сидит там в ресторане, хамовато себя ведет и его спрашивают: «Ты кто такой? Ты кто по жизни? Давай, выйдем!» И они вышли, но до драки не дошло — влетели туда и всех повязали. Раскидали по всей области, ведь в кучу нельзя собирать было. У нас в Кировском парень сидел, которого сейчас хотели смотрящим поставить. Один тогда убежал в поля и скрылся. Купец — сейчас с него корону сняли, а некоторые до сих пор при делах.

С ворами в законе вообще приходилось несладко. Они старались свои споры решать без представителей правоохранительных органов. И не всегда гуманными способами.

— Помню, беда случилась. В больнице Калинина человека взорвали, как оказалось, вора из Грузии. Его любовнице передали кастрюлю и сказали, это ему. Она ничего не заподозрила, ему принесла — а там граната. Он насмерть, ей ноги повредило, — приводит пример офицер. — Мы ее начали опрашивать, она не колется. Сложная женщина. Я когда приехал туда, не знал, кто это. А потом смотрю, у него звезды, кресты — атрибуты, которые говорят, что погибший был вором в законе. Мы были близки к раскрытию, но паренька, который организовал убийство, застрелили. На Георгия Димитрова — киллер бежал за ним и стрелял сзади. Потом пистолет бросил. Лихие девяностые — каждый день что-то происходило!

Бригады и их лидеры

Группировок было достаточно, в Самаре и области орудовали настоящие бригады, названные в честь своих лидеров:

— Курсаковские гремели, Дохловская бригада. Дохлый, кстати, еще жив, но он не здесь. Зеленый, Синий — они на кладбище уже. Ильич большую банду держал. Беркуты не прятались. Королевская бригада, Саша Большой и его ребята. Рэкет процветал — вышибали деньги, забирали магазины и так далее. Спортсмены объединялись в кучу и действовали.

Сапог - слева - представитель преступного мира, который Борисову запомнился больше всего

Об оппонентах мнения разные. Кто-то уже забыт, но не все:

— Лично мне больше всего Сапог запомнился. Анатолий более менее справедливый из всех был что ли. К нему с поклоном шли. Если «рамсил», то только по делу. И он придерживался более менее традиционных воровских традиций. Одни квартирами занимаются, другие грабежами, на «мокрое» не ходят. В общаке всегда должно что-то быть. Умер он, но сам — от цирроза печени.

Части тела на улице

Ужасные вещи творили не только «профессиональные» бандиты. Жестокость приходила и в обычные рядовые семьи.

— Когда мы были еще маленькими, оперишками, в Орловом овраге нашли части тела женщины. Первый раз такое в области, ноги, руки собирали. Неприятное зрелище. Мое первое резонансное дело, я еще лейтенантом был, — качает головой Александр. — Оказалось, бытовка обычная. Умерла сама, ее не убили. Таким образом муж просто решил от нее избавиться.

Похожий случай чуть позже произойдет на Металлурге. Расчлененный труп женщины местные жители найдут прямо на улице:

— Установили личность, она числилась как без вести пропавшая. Отыскали ее сожителя, квартиру в которой они жили, и там замытую кровь обнаружили с помощью ультрафиолета, эксперты-криминалисты хорошо поработали. Раскололи мужчину, признался, что сложные отношения были, она умерла и он боялся, не знал куда девать труп. Сначала, кстати, не «кололся», но после обнаружения крови заговорил.

В милиции Кировского района про Борисова ходят настоящие легендыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Делили погибшего между районами

Наш собеседник подчеркивает, что в работе оперуполномоченного важно не ошибаться и проверять все факты. Ведь от этого зависит чья-то судьба:

— Однажды убили одного бандюшка, потом второго. И с ФСБ дали информацию на одного человека. Притащили его, сказали моим ребятам, что он убил. Через неделю еще одно похожее по почерку убийство и мы задерживаем другого человека. Он снял перстень с жертвы и сдал в ломбард. И с ломбарда к нам обратились, указали, что этот и раньше приносил. Парня, которого задерживали, освободили — но не причем. Очень возмущался я, потому что моих пацанов чуть ли не в преступники хотели затолкать. Но это единичные случаи. В основном наше взаимодействие с другими структурами заканчивается хорошим результатом.

Тесно сотрудничество шло и между районными отделами милиции. Порой возникали спорные ситуации, но разрешались они благополучно.

— Как-то мы с Промышленным районном труп «делили». Тело нашли на проспекте Кирова, где сейчас Кировский мост. Не сложный, но «криминальный» случай, ножевое ранение, — делится Александр Борисов очередной историей. — И лежит погибший то ли в Кировском, то ли в Промышленном районе. Кто возьмет? Мы не хотим «баранку» в конце дня, они тоже. Зампрокурора подъехал, привезли карту, вымеривали. В итоге на них записали, а мы потом раскрыли. Но «палку» им отдали.

Служба на все века

Борисов в Кировском районе считается по-настоящему легендарным опером. Однако он за годы службы потрудился и в других подразделениях — являлся заместителем начальника МОП, возглавлял экспернто-криминалистический отдел и Криминальную милицию. Управлением уголовного розыска ГУВД он руководил перед увольнением из органов.

После ухода со службы, Александр Валентинович не отдыхал, а продолжал трудовую деятельность. Занимался бизнесом, работал по безопасности, возглавлял департамент в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, даже имел отношение к строительству уже упомянутого выше Кировского моста. Но «оперативные годы» всегда будут для Борисова главными в жизни. А грядущие торжества — особенное событие:

Александр Валентинович все свои заслуги разделяет с коллективом, с которым работал

— Я очень люблю этот праздник, потому что есть возможность собрать всех своих однополчан — не только с уголовного розыска, — не скрывает радости экс-глава УУР. — Вспоминаем молодые годы, истории друг другу рассказываем. Я своих ребят очень люблю. Они из той породы, что всегда помогут, если, не дай Бог, случится беда. Пятого числа мы обязательно встретимся!

Отношение к уголовному розыску у ветерана определенное и однозначное:

— Служба на все века, одна из ведущих, как бы к ней не относились. Я думаю, что и до 1918 года она была, поэтому ей даже больше 100 лет. Тут я провел лучшие годы своей жизни, воспоминания чудесные, народ классный попался на пути.

В самое ближайшее время «КП-Самара» продолжит рассказывать о самарских оперативниках. Не пропустите!

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