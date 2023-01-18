Самарчанка взяла в свой дом 77 кошек и собак. И вот что из этого вышло

В Доме Светланы Бойцовой живут 65 кошек и 12 собак. Фото: "ФлагманВет"

Самарчанка взяла в свой дом 77 кошек и собак. Светлана Бойцова живет в частном доме, в селе Сухая Вязовка Волжского района. А вместе с ней в двухэтажном частном доме живут сразу 65 кошек и 12 собак. Правда, в точном количестве Светлана Бойцова не очень уверена: признается - считать своих подопечных она уже не пытается, зато знает каждого в лицо. Светлана рассказала журналисту «КП-Самара», как в ее доме появилось столько животных и что из этого вышло.

Первая спасенная жизнь

Заводить такое количество питомцев женщина не планировала, но судьба распорядилась иначе. Уроженка Самары более 15 лет назад вернулась в родные края из Москвы. Благодаря помощи детей удалось построить замечательный двухэтажный дом. Новый ремонт и мебель не предполагали появление пушистых членов семьи.

Женщина не планировала заводить столько питомцев, просто не может пройти мимо чужой беды. Фото: личный архив героини публикации

-Началось все с одного кота. Мы поехали семьей в гости, а там кошка родила. Один котенок был очень слабый, другие его отталкивали от мамы. Все думали, что он не выживет. Я его забрала, выходила, кота звали Масик. 15 лет прожил у нас. Когда я его вспоминаю, то всегда говорю, что у кошек 9 жизней и Масик использовал все.

«Не могу пройти мимо»

О добром сердце Светланы Владимировны наслышаны многие. Некоторые пользуются ее мягкосердечностью и просят взять на усыновление еще парочку пушистых ребят, поэтому число постояльцев растет каждый месяц.

Котики обрели теплый дом. Фото: личный архив героини публикации

- То в мешочках подвесят на забор, то девчонки из магазина звонят, с просьбой забрать подкидыша. Да и я сама заметила, что когда выхожу по делам на улицу – ищу глазами кого-то, если нахожу, то не могу пройти мимо. Так, однажды, ехала к дочке, увидела за машинным диском грязь, а потом то, как эта грязь куда-то поползла. В гости уже зашла со словами «а я не одна», - вспоминает женщина.

Со слов Светланы некоторых животных приходится буквально спасать.

-Случай был, что я кошку из проруби выловила. Дети, развлекаясь, стали топить бедную. Боялась, что не спасу, но все обошлось. Я уже давно занимаюсь выхаживанием больных и раненных, поэтому умею оказывать почти любую помощь.

Как-то раз двое котят бросились прямо под колеса машины – Светлане и ее мужу пришлось срочно тормозить, чтобы их не задавить. А раз уж притормозили- то и забрать себе.

Четвероногие питомцы живут весело и дружно. Фото: личнй архив героини публикации

- А соседского пса Графа оставили в деревне переехавшие хозяева, - рассказывает Светлана. - Они много пили и били его лопатой по голове. В конце концов пес ослеп. Я не смогла не забрать несчастную собаку к себе

Уколы по списку и каша с тыквой

Самарчанка призналась, что, несмотря на количество, очень привязывается к своим питомцам и, когда кого-то пристраивает, сильно переживает и периодически справляется о здоровье своих малышей. Содержать такой домашний зоопарк – дело непростое, но Светлана держит всех под пристальным контролем.

- Я по списку делаю сезонные уколы. Также стараюсь их хорошо кормить, хоть средств и не хватает на хороший корм. Часто варю кашу, добавляю в нее морковку и тыкву с огорода. Некоторые есть привереды, поэтому приходится их обманывать и смешивать приготовленное с кормом.

По словам женщины, у всех зверей свой характер. Кот Бантик любит приносить своей хозяйке подарочки в виде лягушачьих лапок, слепому псу Малышку нравится, когда его целуют в нос, а белый кот Ангел - интеллигент: прежде чем забраться на колени к Светлане, он протягивает лапку, тем самым спрашивая разрешение. Несмотря на такое большое количество животных, Светлана Бойцова любит всех и трепетно относится к каждой жизни.

Сейчас зоозащитница очень нуждается в поддержке. Если вы хотите помочь Светланае кормами или лекарствами для ее питомцев, вы можете связаться с ней по телефону 8-937-063-30-22 или привезти помощь по адресу Самарская область, Волжский район, поселок Сухая Вязовка, ул. Кирова, дом 52.

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